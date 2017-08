¿Subirán los salarios?

Foto: Dreamstime

La ruptura de las negociaciones sobre la subida salarial entre CEOE y sindicatos ha pasado desapercibida. La prensa generalista estaba absorbida por demandas de dimisión y las peticiones de comparecencia de Rajoy en el Congreso; la deriva catalana se lleva el resto del espacio. Mientras, la económica la acapararon las operaciones empresariales junto con los buenos datos de la EPA.

Nadie se rasgó las vestiduras ante esa falta de acuerdo. Tampoco hacía falta ese pacto para subir los salarios. Es más, podría ser inútil o, incluso, contraproducente para el mercado laboral una subida salarial general.

Los salarios suben no porque lo digan los burócratas de los agentes sociales, o lo dictamine el Gobierno; suben porque la demanda de trabajo de las empresas, supera a la oferta de trabajo de los empleados presentes o futuros como en cualquier mercado. Si alguien intenta hacer subir los salarios artificialmente los empleadores calculan si son rentables o no; si no lo son, dejan de contratar.

Por eso después de la última EPA, se puede afirmar que, en España, a medio plazo, los salarios subirán. Lo que no será esta subida es uniforme, sino selectiva. De hecho ya hay sectores donde están subiendo, mientras otros seguirán lastrados por la falta de productividad en la organización del trabajo. Todos aquellos puestos en los que haya gran oferta de empleables sustituibles, seguirán con salarios bajos. Por contra en los que escaseen, subirán.

Más que un acuerdo burocrático, a largo plazo para subir los salarios lo importante es formar trabajadores con competencias deseadas por las empresas. Es más un tema del Ministerio de Educación que de patronal, sindicatos o Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La ruptura de esa negociación salarial indica, además, que la economía se está racionalizando y adaptando al mercado, ajena a la etapa franquista que aún se deja notar en muchos comportamientos; en los sindicatos donde más.

PUBLICIDAD