Paraguay y el antibiótico del nacionalismo

... y por supuesto todo esto de identificarse con algo y separarse de los demás es violencia, no es que implique violencia sino que es la misma violencia, ... establecemos un patrón, el del español con toda su historia, su carácter, su tradición, su religión o lo que nos ha dicho la propaganda ... o el del catalán con su propia sarta de estupideces, y el que no entre en el molde .... decimos "Lo peor es que lo hemos consentido y pagado todos los españoles"... nos preguntamos si debemos tolerarlo, consentirlo o no, todos nosotros que amamos tanto a nuestro país, a aquel que no entra en el molde .... Por favor, no fusilen al 1 y al 2, al 1 por ser nacionalista no español y al 2 por no ser nacionalista en absoluto, no antinacionalista, que es lo mismo, sino que al nacionalismo ni tocarlo, caca, veneno .... con todo el sufrimiento, la barbarie, las guerras y la miseria que ha producido y produce en el mundo.