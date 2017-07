El sector de las telecomunicaciones también apuesta por el Blockchain

Blockchain es una de las tecnologías en auge en todo el mundo que ha encontrado una gran acogida inicial en el sector financiero creando soluciones específicas por un lado y, por otro, favoreciendo la creación de consorcios empresariales en todo el mundo para aprovechar su potencial.

El sector energético es uno de los sectores que ha seguido la senda de la industria financiera y otro de los siguientes sectores importantes donde está despertando interés es el de las telecomunicaciones. Para hablar de todo esto he invitado a Eusebio Felguera, Gerente de Public Policy & Internet en Telefónica, y coautor del libro 'Blockchain: la revolución industrial de Internet'.

¿Cómo veis desde las empresas de telecomunicaciones este revuelo que se está produciendo alrededor de Blockchain?

Los operadores estamos aprendiendo de todo el potencial que blockchain proporciona y lo estamos descubriendo ahora. Porque desde nuestra perspectiva, Blockchain está formando parte de la innovación de ahora, la que se está gestando en las aceleradoras o incubadoras que tienen los operadores. En ese sentido, tenemos una visión distinta de otras que son más mediática.

Todavía ocurre que la mayoría de la gente que se interesa por Blockchain la asocia automáticamente a criptomonedas, y aunque es normal por las noticias que salen en los medios más generalistas, para nosotros eso es "sólo" la punta del iceberg.

Lo que estamos viendo es que las nuevas startups, que están utilizando blockchain, lo hacen como una herramienta de su propuesta, no como un fin en sí mismo, sino un medio.

A ver, si vas a iniciar un proyecto en el que como parte del control de servicio tienes que manejar una base de datos o registro mayor, lo podrías hacer implementándolo por ti mismo, pero, ¿Es ese el objetivo de tu startup? No. Las startups vienen para irrumpir de una manera nueva en los negocios tradicionales o para solucionar problemas que hasta ahora eran insolubles.

Por tanto, cuando manejar un registro mayor no es tu core, entonces lo que quieres es que un tercero te lo haga, que te lo haga fiable, escalable y que no te genere problemas a futuro. Entonces, miras quienes están ofreciendo servicios de blockchain.

Pero la externalización de servicios ya se hacía antes, ¿no?

Sí, pero no se trata de externalizar como objetivo, sino de hacerlo de manera que puedas interactuar con otros sectores o compañías sin necesidad de implementar nada. Estamos hablando de un salto en la economía colaborativa.

Con blockchain puedes incorporar servicios de terceros a tus propios servicios sin necesidad de tener que hacer nada exprofeso, solo tienes que utilizar la misma blockchain. De esa forma los servicios pueden evolucionar de formas que no se tenían pensadas en el comienzo. Como explicamos en nuestro libro 'Blockchain: La revolución industrial de Internet', blockchain lleva la interoperabilidad entre empresas a un nuevo nivel.

¿Entonces, prevés una sustitución masiva con blockchain de procesos ahora instalados en las operadoras?

A priori no. ¡No vamos a reinventar la rueda para lo que ya tenemos! Pero si tuviera que empezar un nuevo servicio utilizaría blockchain sin dudarlo. Me ahorraría un montón de quebraderos de cabeza. ¿Para qué preocuparse de algo para lo que ya existe una tecnología que te lo soluciona? Yo he trabajado en el desarrollo de nuevos servicios y el trabajo para hacer compatibles con "los sistemas" un nuevo servicio era un quebradero de cabeza.

Pero no acaba ahí. Por ejemplo, Blockchain permite que cualquier entidad, sin interferir en mi negocio, pueda auditar mi actividad, porque en la tecnología blockchain viene por defecto que todo sea rastreable y comprobable, además de cierto. No hay trampas ni interpretaciones. Hay confianza.

Además, me ahorra tener que solucionar problemas de tener datos contradictorios de mis clientes. Solo hay una fuente de datos, por lo que se pueden automatizar procesos enteros que ahora ocupan a un montón de recursos en solucionar incongruencias en las compañías. Y volvemos a lo mismo, ¿aporta solucionar errores o incongruencias algo a mi objetivo, a mi negocio? En las start-ups lo tienen clarísimo, no.

¿Entonces se podría decir que blockchain se va a hacer indispensable en el emprendimiento?

Hay que tener en cuenta cómo se está emprendiendo ahora, de cuál es la es la nueva filosofía del emprendimiento; una filosofía open source donde todos utilizan lo que han creado todos previamente sí les es de utilidad, incorporándolo como propio en sus procesos. Aquí las aplicaciones de propiedad intelectual que automatiza blockchain lo hacen imbatible. Como ejemplo, Spotify ha comprado recientemente una compañía- Mediachain-, para lidiar con este tema de la propiedad intelectual. ¿Para qué la iban a crear si ya existe?

¿Y cómo usuario de telecomunicaciones, que es lo que tengo que saber de blockchain?

En realidad, nada. ¿Acaso sabemos cómo funcionan las redes móviles o cómo funcionan los routers que nos permiten acceder a Internet? No lo necesitamos, y para los usuarios será igual de transparente.

De lo que sí vamos a ser conscientes es de los servicios nuevos que van a aparecer o de las nuevas formas de disfrutar de los servicios que ya conocemos.

Hay iniciativas muy interesantes de identidad digital basadas en blockchain que tienen un grandísimo potencial, aún más en países en vías de desarrollo, pero no solo. Ya hay operadores que están trabajando en la gestión de las suscripciones de sus clientes mediante blockchain que intuyo va a permitir interactuar con los clientes de maneras nuevas, ofreciendo nuevos servicios. También los hay que investigan nuevos conceptos, como el car payment para automatizar los pagos en autopistas, garajes, etc.

Blockchain es un servicio de libro mayor descentralizado, ¿Prevés un impacto en las administraciones públicas, en los reguladores?

Sin duda, la regulación y las leyes tendrán que evolucionar para adaptarse a las nuevas realidades de esta tecnología. Pero aquí la buena noticia es que van a ver muy rápido las ventajas de esta adaptación.

Por ejemplo, el fraude es casi imposible. Nunca se estará al 100% seguro, pero desde luego la dificultad y la trazabilidad nada tendrán que ver con lo que ocurría hasta ahora. No se pueden borrar las huellas.

En Europa, la Comisión Europea, y en España también ya son conscientes de la revolución que supone blockchain y se observa con atención. El Banco Central Europeo tiene un observatorio permanente, enfocado, sobre todo, a las monedas virtuales. Y fuera de Europa existen iniciativas para incorporar bitcoin (que no es más que una aplicación de blockchain) como moderna aceptada en países como Japón, por ejemplo.

Personalmente creo que para España es una oportunidad de oro convertirse en punta de lanza en esta tecnología porque estamos en el comienzo de la misma, y desde luego no será por falta de talento.

Eusebio Felguera Garrido, Gerente de Public Policy & Internet en Telefónica es co-autor del libro 'Blockchain: La revolución industrial de Internet', y han escrito el capítulo de Telecomunicaciones, publicado por Gestión 2000 (Grupo Planeta) ya disponible en venta con Amazon.es y en la Casa del Libro. Las novedades se pueden seguir en @LibroBlockchain y www.LibroBlockchain.com.

Alex Preukschat es autor coordinador del libro 'Blockchain: La revolución industrial de Internet', Nodo Coordinador de BlockchainEspana.com y autor de la novela gráfica 'Bitcoin: la caza de Satoshi Nakamoto'.

