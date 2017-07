La Seguridad Social, en peligro de ruptura

A lo mejor, se pagaron cosas que no se debían con el fondo de la SS SS.



Los políticos gobernantes, cobran, y están, para solucionar problemas como éste.



Si en otros paises mas pobres, no tienen, o tienen mas suave este problema, quizás, es que aquí, tenemos políticos de perfil bajo. Si no dan mas de sí, siempre pueden copiar de los paises que saben hacerlo mejor.