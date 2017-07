El futuro que nos acecha

Al 3 no es curioso, yo no soy en absoluto imparcial, ni lo afirmo. Soy del PP y por eso resalto lo bueno (por eso no comento nada en la revista ZERO, me ciño a la prensa económica, donde el PP gana por goleada)



Pero no doy opiniones, doy datos, por lo que mis opiniones viciadas (que lo son) me las guardo para mí. Carmelo nos las transmite y son, por lo tanto, criticables. Él decide escribir artículos "de opinión", no yo.



Yo me ciño a los datos ¿Hay alguno que sea falso? No creo porque lo habrías dicho.



¿En el 2007 gobernaba Zapatero y ganó de nuevo en el 2008 negando la crisis?



Crisis que, según el propio Carmelo, empieza a gestarse disparando la deuda en 2007, cosa que no tiene que ver con la crisis mundial, es una decisión del propio Zapatero en España.



Se le ha colado una de las realidades más demoledoras, que Zapatero se carga la economía de España por dos generaciones al decidir "tirar" de deuda para sus renovables, funcionarios, desaladoras, cheques bebé, ley de dependencia (genial pero carísima)... etc ANTES DE LLEGAR LA CRISIS.







Carmelo, la has cagado (opinión de uno del PP)



Y no es que Zapatero decidiera gastar de golpe, es que lo hace de forma estructural, es decir, sube el gasto público hasta los 500.000 millones sin posibilidad de recortarlo por parte del siguiente.



De hecho, cuando a él le obligan a recortar en 2010, no tiene más remedio que bajar el sueldo a los funcionarios PORQUE NO HAY MÁS SITIOS DONDE BAJAR.



¿Dónde quiere Carmelo que recorte el PP si su amado PSOE ha tenido que recurrir al sueldo de los funcionarios para tratar de bajar el déficit?



El déficit de 100.000 millones (y la bomba de las cajas sin resolver) se lo deja al PP después de recortar TODOS los gastos que no eran estructurales, como el cheque bebe o los planes E.



Zapatero deja 100.000 millones de déficit anual al siguiente sin nada que se pueda recortar de un año para otro. eso ya lo había recortado él para bajar los 128.000 millones que tenía de déficit en 2009.







Y Carmelo trata de que creamos que la falta "de la deuda" es del PP.







MADRE MÍAAAAAAAAAAA