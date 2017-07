¡Viva Montoro!

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Foto: Archivo.

Cristóbal Montoro es sin duda el ministro peor valorado del Gobierno de Mariano Rajoy y, sin embargo, uno de los mejores ministros de Hacienda de la democracia española. Esta paradoja se produce porque a nadie le importa un pimiento el fuerte endeudamiento que sufre la economía española, que está hipotecando nuestro futuro.

Es de agradecer que al menos haya un político que no busque el aplauso fácil que proporciona bajar impuestos o incrementar el gasto público. La prioridad de Montoro es reducir el déficit público y cada vez que tiene ocasión nos recuerda que el conjunto de las administraciones públicas gastarán este año 30.000 millones más de lo que tienen previsto recaudar. También nos advierte que, a pesar de llevar cuatro años creciendo por encima del 3%, el Estado debe más de 1,1 billón de euros, lo que supone el cien% de nuestro PIB.

Este fuerte endeudamiento representa una gravísima amenaza para el futuro de nuestro país y una hipoteca intolerable para las futuras generaciones. En el momento en que Mario Draghi subiese los tipos de interés nos quedaríamos estrangulados. En el mismo instante en que el proteccionismo de Donald Trump colapse, España se encontraría en una situación similar a la que sufrimos en el 2011, cuando los mercados no querían financiarnos. La deuda de España con el exterior es de las más elevadas del mundo.

Por eso está bien que nos recuerden que los ciclos expansivos en España siempre se han visto estrangulados por el sector exterior. Ahora "tenemos la mejor oportunidad de crecimiento económico de la historia, no la estropeemos". Todos deberíamos ser conscientes de que no podemos tirar la toalla. La sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para sanearse, pero todo se nos puede ir por la borda si no rematamos la faena, no podemos desfallecer.

De la misma manera que la directora italiana Sabina Guzzanti en el 2005 filmó ¡Viva Zapatero! dirigido a criticar a Berlusconi, ahora alguien debería filmar ¡Viva Montoro! Un documental que criticase a los políticos como Albert Rivera, que se pone medallas por pedir que bajen los impuestos o que se incremente el gasto, olvidándose que la prioridad es sanear las cuentas públicas.

PUBLICIDAD