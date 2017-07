Estadística y políticas públicas

Sí, la estadística es una herramienta maravillosa, es una lástima que la mayoría no sepa utilizarla, no sepa ni siquiera dónde hay que usarla, dónde tiene sentido tirar de ella y por tanto las conclusiones que pueda sacar de aplicar unas cuantas reglas matemáticas y hacer unas cuantas cuentas no tienen validez ninguna, de hecho la prueba de lo que digo son los resultados de la propia ¿ciencia?política, social o economía ... y es que no dan una y no han resuelto jamas ningún problema, ....