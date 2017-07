Mario Draghi, el fontanero de la UE

Nintendo ha vuelto a sacar un conejo de la chistera y nos ha dejado a todos asombrados con su nuevo truco de magia: el lanzamiento de su nueva consola de videojuegos Switch; que cambia nuestra forma de jugar disfrutando de una experiencia única porque une tres modos de juego diferentes: televisión, sobremesa y portátil.

Además la Gran N está de enhorabuena porque, recientemente, se han cumplido treinta años del lanzamiento de uno de los videojuegos más vendidos y emblemáticos de la historia: Super Mario Bross. Las nuevas aventuras del entrañable personaje saldrán pronto para la nueva consola, lo que supondrá unos jugosos ingresos para la compañía y hará las delicias de muchos jugadores. Por si no lo saben, el protagonista del juego es un fontanero bigotudo, algo regordete que lleva sombrero y guantes, siendo toda su vestimenta de color rojo y azul.

Su misión principal es enfrentarse a multitud de enemigos, recorriendo mundos de plataformas, para rescatar a su amada. Desconozco si a Mario Draghi, presidente del BCE, le pusieron el apodo de Super Mario en honor al personaje creado por el japonés Shigeru Miyamoto, que por muchas personas es considerado el Walt Disney de los videojuegos. No obstante, salvando las distancias del parecido físico, la verdad es que el calificativo le viene como anillo al dedo. Mario Draghi se ha convertido en el fontanero que intenta tapar todas las fugas de agua que se están produciendo en el seno de la Unión Europa.

Una de las herramientas que ha utilizado, para que deje de salir el agua, es la compra de deuda pública y corporativa a gran escala. Muchos creen que esta medida, junto con las barras de liquidez adoptadas, han supuesto una "solución mágica" para todos los problemas que tiene la Unión Europea. Yo tengo mis serias dudas de que estas medidas hayan sido eficaces por si mismas porque no han venido acompañadas de otras estructurales y más profundas. Por ello déjenme que les formule una serie de preguntas que les hagan reflexionar.

¿Han servido estas medidas para solucionar los problemas que tiene España con un Estado hipertrofiado que gasta mucho más de lo que ingresa?

¿Ha llegado toda esta liquidez a la economía real (tanto a las familias como a las pymes) o sólo se han beneficiado unos pocos con la revalorización de determinados activos financieros?

¿Ha aumentado la renta disponible de las familias para que puedan consumir más? ¿De verdad que estas medidas adoptadas no han generado más inflación? La cesta de la compra ha subido espectacularmente, en la última década, para cualquier familia de clase media y ya no digamos para todas aquellas que están pasando serias dificultades económicas ¿Aún queremos más inflación? ¿No lleva esto al empobrecimiento general de la clase media y encima con unos salarios cada vez más mermados que no tienen visos de recuperarse en un futuro cercano?

¿Han aumentado estas medidas el endeudamiento público? Ya han surgido "voces" afirmando que la deuda de nuestro país es inasumible y que tiene que producirse una quita de la misma en un futuro próximo ¿De verdad que la mejor solución para este problema es una quita cuando nuestro fondo de reserva de la seguridad social y nuestros bancos están atiborrados de deuda soberana? ¿Qué ocurrirá con nuestras pensiones? Tampoco nadie piensa en los miles de ahorradores de este país que tienen su capital directa o indirectamente (con sus fondos de inversión o planes de pensiones) en deuda pública.

¿Se ha creado un empleo de calidad y sostenible en el tiempo? ¿Nos harán más productivos y eficientes para que viremos el rumbo y logremos transformar nuestro modelo productivo?

No sé cómo terminará este videojuego pero... Que quieren que les diga, a mí nunca me gustó mucho Super Mario Bros. Yo siempre he jugado a otro videojuego legendario que se llama Zelda. El protagonista de este juego es un elfo llamado Link que debe resolver, con pericia e inteligencia, diferentes acertijos para rescatar a una princesa. Para conseguir su objetivo tiene que adentrarse en oscuras mazmorras, solucionar los retos que encuentra en ellas y derrotar al guardián que las custodia.

¿Qué haría Link en la situación en la que se encuentra la Vieja Europa? Imagino que hablaría con Super Mario para que no sólo se centrase en poner parches a unas tuberías que ya están muy viejas y oxidadas. También le diría que su objetivo principal es derrotar a los guardianes de las mazmorras y poner unas tuberías nuevas, mucho más resistentes, que fuesen la envidia de todos los fontaneros del mundo.

