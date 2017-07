Cataluña se rompe

CARMELO ENCINAS... ¿Analista político?



Vamos a ver Carmelo....si Catalunya es España sin sombra de duda, ¿como puede romperse Catalunya sin que, por eso mismo,se rompa España?



Pues muy sencillo: porque, en el fondo, no creéis que Catalunya sea España.



Analista político, es un problema de Catalunya con España porque, en realidad, es un problema de España consigo misma.



Como veo que aquí cualquiera se atribuye el titulo de analista político, yo también me permitiré analizar el problema de España.



El problema de España ha dejado de ser un problema político hace mucho tiempo y se ha transformado en un problema moral y existencial. La política del reino de España es inmoral desde que un gobierno corrupto esta a la vista de la población y esta población no tiene la capacidad de relevarlo y en la practica acaba aceptándolo; esta situación encierra a la población dentro de la inmoralidad pública y la rebaja de ciudadano a súbdito del reino, causando la vergüenza de muchísimas personas que no tiene otra posibilidad que librarse al tedio y a continuación al nihilismo.



¿Os parece tan increíble, ahora, que mucha gente no comulgue con vosotros?



Saludos Carmelo