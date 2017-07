El miedo a la ruptura en Cataluña: trampa para captar participación en el referéndum

Queda al descubierto la estrategia de los partidos independentistas

El acto de presentación de garantías del referéndum celebrado ayer. Foto: EFE

Los partidos independentistas catalanes ya solo tienen una estrategia para tratar de justificar la legalidad de su ruptura: crear miedo entre quienes no piensan igual que ellos para movilizar votantes de cara al 1-O. El Parlament proclamará la independencia de Cataluña en 48 horas si gana el sí en el referéndum del 1-O.

Tratando de enmascarar su ley de referéndum en un halo de la mejor democracia, ayer convirtieron la presentación de la propuesta de Ley en una amenaza tácita para los que piensen de manera distinta a ellos -o que incluso siendo independentistas no están de acuerdo con el rumbo de la legislatura, algo que la destitución como conseller del exconvergente Jordi Baiget ha dejado claro que sucede en su propia casa-.

JxSí y la CUP se han asegurado que su referéndum, con el que pretenden separar Cataluña de España de manera unilateral, sea una patente de corso para asegurarse sus intereses. El documento ni siquiera plantea un "mínimo" de participación necesario para considerar el resultado válido (sólo más votos que apoyen el sí que el no); por lo que ya cuentan que con el apoyo de los rupturistas será suficiente para condenar a todos los catalanes al exilio de España.

¿La única alternativa que deja el proyecto de Ley para que se frene la independencia? Que se movilice el votante del no, que gane el referéndum y que entonces (por fin) se convoquen elecciones autonómicas: que es algo que JxSí lleva bloqueando desde que en 2015 no obtuviera la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y se viera obligado a pactar con la CUP. Una alianza que ha llevado a un largo camino de cesiones políticas para no convocar elecciones, siendo la más grave el poner a Cataluña en una situación de importante inseguridad política.

Este 'gancho' para movilizar el voto a través del miedo es un recurso para tratar de que el referéndum parezca creíble y los independentistas se armen de razón a la hora de continuar tratando de convencer al mundo de que están legitimados para una ruptura unilateral. La propia Marta Rovira, de ERC, adelantó que para que el referéndum sea un "éxito" debe contar con una alta participación. Sin ella, será un fracaso. Dejémosle fracasar.

