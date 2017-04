Murcia señala el camino: el resto de CCAA deben eliminar los aforamientos

Fernando López Miras, candidato a presidente de la Región de Murcia; su predecesor, Pedro Antonio Sánchez; y Fernando Mrtnez. Maillo.

En noviembre de 2015, se debatió en el parlamento regional murciano en relación a la conveniencia de eliminar los aforamientos. No obstante, en esta primera oportunidad, convertida ahora en un antecedente, no hubo consenso para reformar el Estatuto de Autonomía de Murcia, al no alcanzarse el voto a favor de tres quintos de la Cámara.

Pero el miércoles, 26 de abril el pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad reformar el Estatuto de Autonomía, con el objetivo de eliminar los aforamientos. Tanto de los diputados autonómicos como de los miembros del Gobierno regional, es decir, el presidente de la comunidad autónoma y los consejeros.

En concreto, el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos acordaron modificar los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía, referidos a esta materia.

Aunque, la reforma del Estatuto autonómico de Murcia tendrá que ser ratificada por las Cortes Generales para que la misma pueda entrar en vigor.

Una ratificación que se demorará durante un periodo de tiempo superior a 6 meses.

De esta manera, Murcia se podría convertir en la primera comunidad autónoma en eliminar los aforamientos.

Ciudadanos se apunta un tanto

Indudablemente, se trata de la primera medida democráticamente regeneradora que adopta nuestra corrupta partidocracia en décadas.

Todo ello, con independencia de las diferentes razones que han conducido a cada uno de estos cuatro partidos con representación parlamentaria a tomar tal determinación.

En este sentido, es de justicia reconocer que Ciudadanos, que hasta la fecha ha incurrido en múltiples y graves contradicciones de tipo ideológico, político, económico, etc., es el partido que sale realmente fortalecido de lo acontecido en Murcia.

Puesto que, la eliminación de los aforamientos es una medida incluida en el programa electoral de esta formación política. Además, la misma ha sido la moneda de cambio que ha tenido que aceptar el PP para seguir gobernando en Murcia.

El paradigma de la corrupción

En función de lo anterior, el resto de parlamentos autonómicos no tendrán más remedio que replicar la actuación representada por el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia.

Consecuentemente, todas y cada una de nuestras comunidades autónomas deberán eliminar la figura del político aforado, que no es más que el paradigma de la corrupción. Porque, no podemos olvidar que los aforamientos son la esencia del actual, corrupto y fracasado sistema español, basado en la impunidad de los políticos.

PUBLICIDAD