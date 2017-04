Ni futbolines ni mensajes en la pared: consejos para fortalecer la cultura empresarial

Imagen de Dreamstime

La cultura empresarial va ligada al trato de la organización hacia sus empleados, a la relación entre los propios trabajadores y al trato de estos últimos a los clientes. Sin duda, es un reflejo de la experiencia diaria que cada uno tiene en la empresa y que tiene un gran impacto en los resultados del negocio.

Los Recursos Humanos consideran que la cultura es un aspecto fundamental dentro de la compañía, sobre todo en un momento en el que la competencia entre los trabajadores con talento es más fuerte que nunca. Por ello, se está poniendo mayor énfasis en crear una cultura empresarial adecuada para tratar de encontrar y mantener a lo mejor de lo mejor.

Como es obvio, la cultura empresarial no se puede arreglar simplemente publicando una hoja de principios en la pared o instalando futbolines. Existe un nivel de sinceridad y autenticidad que no se puede falsear. En este sentido, si has tenido dificultades culturales o has sido testigo de cómo tu empresa se iba deteriorando progresivamente, ahora es la oportunidad perfecta para que los recursos humanos impulsen el cambio cultural y desempeñen un papel estratégico en el éxito de la expansión del negocio. Con todo este contexto, estos tres consejos te ayudarán a fortalecer la cultura empresarial de tu organización.

1. Potencia a tus empleados, genera confianza y dales voz

Ya sea en la oficina, en la sala de descanso o en el comedor, los empleados se comunican. Si no pueden expresar sus preocupaciones a la dirección y sentir que pueden ser abiertos y honestos, hablarán sólo entre ellos. No es nuevo que, en general, los empleados tienen miedo de hablar durante las reuniones; por lo que, un primer paso sería establecer una comunicación abierta y transparente. En este sentido, hay que dar información a los empleados, en la medida de lo posible, y abordar los problemas con cabeza. Hay muy poco margen para gestionar los problemas sensibles. Es ahí donde la dirección puede generar confianza y hacer saber a los empleados que sus opiniones

Apoyar y preparar un feedback honesto, reconocer cualquier descontento o asegurar a los empleados que la dirección está trabajando para conseguir soluciones, son algunas de las claves para mejorar la cultura empresarial. Pero lo más importante, es garantizar que se realizan estos cambios. Volver a pensar la estrategia cultural no es fácil, pero es necesario si queremos retener el talento y desarrollar o incluso recuperar el ambiente positivo en el lugar de trabajo.

2. Conocer los valores culturales y mantenerse fieles a ellos para evitar una crisis de identidad

Hay tantos ejemplos a nivel mundial de empresas que tienen una buena cultura empresarial que muchas organizaciones terminan tratando de imitarlas sin contar con una estrategia previa. En mi opinión, la cultura es un reflejo de los valores de una empresa. Sin una comprensión real de quién eres y de lo que representas como empresa, es imposible generar expectativas para garantizar un comportamiento adecuado en el lugar de trabajo. Solamente estableciendo unos límites, podemos asegurarnos de que la gente nos los cruza. De no hacerlo, puede originar falta respeto entre los compañeros, puñaladas entre los equipos y malas prácticas de venta.

El storytelling es una herramienta de comunicación muy poderosa, especialmente cuando colocamos al empleado en el centro de la historia. Piensa en cómo puedes dar ejemplos de tus valores de vida. Por ejemplo, habla sobre un empleado que hace un esfuerzo extra para ayudar a un cliente. Los empleados han escuchado muchas veces el lema que "el cliente es lo primero", pero reconocer el esfuerzo de los trabajadores puede inspirar el éxito en toda la empresa.

3. Mejora la retención de empleados mediante la construcción de relaciones más cercanas

Tal es la dinámica de movimiento del nuevo mundo digital, que las organizaciones tienen que trabajar muy duro para mantener el compromiso de sus empleados con la empresa. La motivación y el rendimiento disminuyen cuando los managers no saben comunicar por qué los empleados quedaron fuera de ciertos proyectos o no los han incluido en las cadenas de correos. Además, cuando los trabajadores reciben elogios, pero no tienen claro el camino para seguir creciendo dentro de la compañía, pueden marcharse.

Los líderes de recursos humanos deben alentar a los empleados a desarrollar relaciones personales con sus compañeros y mentores. Este tipo de relaciones son absolutamente necesarias para fortalecer la confianza entre los directivos y los empleados. Además, permite que los empleados tengan más confianza en sí mismos y puedan realizar mejor su trabajo.

Otro aspecto interesante es hablar sobre las metas profesionales. En este sentido, es importante que el desarrollo de la carrera de los trabajadores dentro de la organización sea una prioridad. Los recursos humanos deberían preguntarse cómo se evalúa el rendimiento de los empleados dentro de su compañía. Establecer puntos de contacto que destaquen los éxitos y las áreas de desarrollo puede ser una buena forma de mantener a los empleados comprometidos.

Ten confianza en tu capacidad de influir en el cambio

Como decía anteriormente, volver a pensar la estrategia cultural no es fácil, pero es necesario para retener el talento y desarrollar o, incluso, recuperar el lugar de trabajo positivo que deseas. La cultura está siendo reconocida como algo que impulsa el compromiso de los empleados y los resultados del negocio. Establecer mejores comunicaciones, fortalecer los valores y comprometer el crecimiento de los empleados ayudará a los líderes a recuperar el rumbo de la empresa.

