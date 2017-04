El autobús de la trama, mucho envoltorio y poco contenido

Las personas que aparecen en sus paredes tiene derecho a defenderse

El tramabús de Podemos en Plaza Castilla, Madrid. Imagen: EFE

La idea del autobús ha triunfado. Primero fue la derecha rancia quien se adelantó con el bus de Hazte oír. Aquello de "la vulva y el pene" originó tal revuelo que su mensaje quedó grabado a fuego. Da igual que les cayera la del pulpo y fueran descalificados por la inmensa mayoría de la sociedad, lo importante es que gracias al aluvión en ocasiones exacerbado de críticas que cosechó ahora se sabe que existen, cuando antes no los conocían ni en su casa. El episodio confirma la vieja teoría de que "lo importante es que hablen de uno aunque sea mal".

Así que, a la vista de la triunfal experiencia de los que rechazan la transexualidad, y sin mediar campaña electoral alguna, que es cuando se suelen emplear los autobuses, Podemos ha tuneado uno para vender su nueva "idea fuerza" de oposición, la de la "trama". El tramabús lo llaman.

El Secretario de Organización Pablo Echenique niega que lo de la trama responda a la necesidad de renovar el concepto "casta" que acuñaron y reiteraron hasta el agotamiento. El líder morado diferencia entre los de la "casta", que según él son personas, y los de la "trama" que son los grupos de poder del Ibex 35 en connivencia con las cúpulas del bipartidismo y a quienes culpabilizan de todas las penurias de este país. Grupos de poder a los que sin embargo si le ponen cara y ojos bien visibles porque el vehículo va decorado con la efigie de los que a su juicio son los máximos representantes del mal. Y en ese Averno sobre ruedas mezclan en el mismo caldero a procesados por corrupción, como Bárcenas, Jordi Pujol o Miguel Blesa con políticos como Felipe González , Aznar y Mariano Rajoy y periodistas a los que tienen enfilados como Juan Luis Cebrián o Eduardo Inda.

La Real Academia de la Lengua ofrece cinco acepciones diferentes de la palabra "trama". Entiendo que la que más se ajusta a lo que pretende denunciar Podemos es la que lo define como "un artificio, dolo y confabulación con la que se perjudica a alguien". Personalmente no tengo la menor duda de que ninguno de los personajes cuyas imágenes adornan la carrocería del 'tramabús' le tiene simpatía alguna a los de morado. Tampoco cuestiono el que, cada cual en su medida, critique e incluso vilipendie a los podemitas pero de ahí a proclamar que el conjunto de los mencionados sean cómplices de una misma urdimbre resulta un tanto obsesivo.

En esa galería gráfica hay perfiles que son como el agua y el aceite y que nunca participarían juntos ni en una partida de mus. Otro tanto se puede decir de la demonización del Ibex 35 al que presentan como un club de ricos donde confabulan constantemente contra el pueblo y contra quienes le representan y defienden, que por supuesto son exclusivamente los morados.

El Ibex es solo un índice bursátil, una referencia para el mercado en el que entran las 35 empresas que operan con mayor liquidez en las cuatro bolsas españolas. Cada una es de su padre y de su madre y muchas de ellas no tienen la menor relación entre sí. En ningún país del planeta el mundo de la empresa es ajeno a la política y resulta igualmente obvio que las compañías tienen sus preferencias, en la medida que las formas de gobernar repercuten directa o indirectamente en sus cuentas de resultados. Cada español, sea empresario grande o pequeño, trabajador por cuenta ajena o autónomo, tiene derecho a intentar influir en las decisiones políticas que le afecten siempre que sea de forma legal y es obvio que el discurso que le escuchan a los dirigentes de Podemos no entusiasma precisamente en los círculos empresariales. Llamarle trama a todo aquello que no te guste o vaya en contra de tus postulados despide cierto tufo a victimismo conspiranoide.

Por lo demás el 'tramabús' es un ejercicio como otro cualquiera de libertad de expresión. Creo que tachar esta iniciativa de "incitación al odio" es desmesurado como desmesurado fue en su momento que esa misma acusación recayera sobre los del autobús de Hazte oír, por muy reprobable que me pareciera su mensaje. Si creo en cambio que aquellos cuya imagen ha sido deliberadamente ligada a personas procesadas o incluso encarceladas por corrupción tienen motivos sobrados para defender su honor ante los tribunales y que ese tipo de ofensas, cuando se producen, no les salgan gratis a sus autores.

Con críticas o sin ellas si nos atenemos a la respuesta mediática obtenida la operación del autobús ha sido un éxito. Un impacto visual potente que sin embargo no se corresponde con el discurso que lo acompaña. La perorata de la pareja formada por Pablo Iglesias e Irene Montero en el interior del vehículo como si fueran dos guías turísticos que recorren la ruta del oscurantismo económico resulta bastante pueril y un poco patética. Este del bus y otras performances es precisamente el modelo de oposición que no querían quienes perdieron Vistalegre 2. Mucho envoltorio y poco contenido. Ellos sabrán.

PUBLICIDAD