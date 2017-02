Falta de reflejos de los poderes públicos

su argumento es (escuchado de algunos de estos mendas) es normal que llammemos a los familiares cuando viene de pronto un barco para descargar y a los familiares podemos llamarlos a cualquiere hora...



valiente poca verguenza .. com si un barco fuera un ferrari que se hace 200 km en un par de horas... como si un barco fuera un coche de paseo que lo coge el dueño y decide el destino a capricho y sin preparacion...



valiente panda de inorganizados..... para eso estan los retenes de guardia....



Saben que no tienen argumentos y sueltan la primera estupidez que se les ocurre......



Verguenza de sindicatos que como siempre piensan mas en los trabajadores de las grandes empresas y de los lobbys que en el trabajador normal que representan a la mayoria de los posibles parados ..



Un sindicato que defiende la desigualdad en el acceso al trabajo no es un sindicato es una mafia sindical.....



Un sindicato que prefiere 1 trabajador de 60000/año euros a dos de 30000/año (cuando la retribucion objetiva es 25000) no es un sindicato es una mafia sindical.



Cuando un sindicato ampara que herencia de los puestos de trabajo no es un sindicato es una monarquia sindical...



Este es el momento de que los sindicatos obreros se muestre como sindicatos de obreros o sindicatos mafiosos (en el sentido de permitir privilegios a un grupo cerrado)