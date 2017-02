¿La Unión Europea está en peligro?

Me da la impresión de que lo que ha pasado es que la UE se ha empeñado en olvidar las razones del éxito de la CEE. Asegurar libre mercado y comercio libre sin un poder desatado para gobernar las vidas de los europeos.



Y que sus jerifaltes se han emperrado en fabricar un estafermo político no ya de de espaldas a la ciudadanía, sino abiertamente en su contra.



La forma de pensar de los políticos europeos es para hacérsela mirar: ¿Que la Consitución Europea fracasa porque los ciudadanos la rechazan en referendum? Ningún problema. Nosotros, que somos muy listos, llegaremos al mismo resultado cambiando los tratados, que para eso no hace falta consultar a los idiotas que pagan el chiringuito.



Y así con todo. Hay que borrar las raíces cristianas de Europa. Hay que llenarla de inmigración musulmana, aunque no se integre. Hay que sacar directivas que beneficien a los lobbies. Hay que cargar a los curritos con impuestos de toda clase con el timo climático y crearles todo tipo de obligaciones porque lo manda Bruselas. ¿Que la población no quiere? Que se fastidie, que no puede hacer nada.



Y si lo único que le dejan al final es votar a partidos que ofrecen huir de la burocracia de Bruselas, pues eso es exactamente lo que el apaleado y ninguneado ciudadano medio va a votar.



Porque toda la reflexión de nuestros políticos ante los sucesivos reveses es "Necesitamos más Europa". Los ciudadanos dicen que quieren menos Europa en cada ocasión que se les consulta. Pero eso es lo que menos importa.



Así que no estaría mal que esta Unión se vaya al cuerno, que liquidemos definitivamente a la burrocracia de Bruselas y que se refunde todo bajo unas bases mucho más democráticas.