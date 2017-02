Menos lobos sobre las 'pensiones insostenibles'

Los lobos sobre las pensiones son reales. Ya sé que para el socialismo rancio reconocerlo supone reconocer el fracaso de su ideología, pero no por ello deja de ser real.



Para que existan pensiones, tanto de reparto como de capitalización, se necesita una cosa: que exista un número suficiente de personas trabajando. El jubilado es alguien que no produce. Y eso no es una valoración, sino un hecho. Para que él pueda estar sin producir se necesita que haya gente que produzca y lo mantenga. Esto se puede lograr de dos formas, quitándole al que produce para dárselo al jubilado (pensiones de reparto) o vendiéndole los ahorros del jubilado al que produce (pensiones de capitalización). En el primer caso se le quita al que produce, en el segundo se le vende al que produce, pero en ambos es necesario alguien que produce.



Ahora bien el sistema será tanto más factible cuanto más personas haya produciendo y más poder adquisitivo tengan esas personas. Tanto para quitarles su dinero (no se puede quitar al que no tiene) como para venderles algo (no se puede vender al que no tiene capacidad de compra). Y estas operaciones se debe realizar sobre un número suficiente de personas (a un productor no se le puede quitar para mantener a 4 jubilados ni puede adquirir los ahorros de 4 jubilados).



¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el socialismo ha hecho imposible estas operaciones. El socialismo es un sistema que se basa en fobias y su ideología se basa en culpar a los demás de los fracasos personales de cada uno, en señalar a un cabeza de turco para que sufra escarnio público y sea de alguna manera destruido (bien en su patrimonio, bien en su libertad). Este proceso de destrucción no sólo se centra en los colectivos especialmente odiados por los socialistas (católicos, ahorradores, empresarios, opositores, ...) sino que también va hacia las instituciones, de tal forma que sólo quede como únicas instituciones el partido, sus organismos satélites, el aparato de represión oficial (el Estado) y el aparato de adoctrinamiento oficial (los colegios públicos).



¿Qué es lo que pasa? Pues que se busca destruir instituciones naturales que puedan entrar en conflicto con la dictadura absoluta del socialismo: familia, matrimonio, religiones, etc.



Por otro lado la reducción de la libertad y el control sobre la sociedad hace que la actividad económica disminuya, con lo que, al existir cada vez menos empresas y tener menor capacidad operativa, éstas cada vez producen menos, y necesitan menos empleo.



Así que resumamos, por un lado el socialismo es enemigo y acosa a las instituciones que son más favorables para el nacimiento de nuevas personas (nuevos productores necesarios para sostener las pensiones): familia, matrimonio, instituciones religiosas, ... Por otro lado al no existir o estar reprimidas y acosadas esas instituciones desaparece el criterio moral: ya no hay por qué sacrificarse, lo importante es el yo-me-mí-conmigo, el hedonismo inconsciente y mis caprichos. ¿Para qué tener hijos cuando puedo gastar mi dinero en fines de semana de juergas y viajes? Y al estar reprimidas las actividades económicas la renta cada vez es mayor.



Así que tenemos un socialismo que ha combatido hasta el exterminio a los motivos morales que conducen a tener hijos y a trabajar y a esforzarse. Pero tampoco permite a quién quiere hacerlo generar dinero. Así que tenemos pocos productores, con poco dinero, poca formación (en la educación pública socialista lo único importante es estar bien adoctrinado), y poca moral.



Así que con pocos productores y poco productivos no hay sistema de pensiones que aguante. Y eso es culpa 100% del socialismo. Del socialismo de todos los partidos (PP, PSOE, Cs y Podemos) que desde hace décadas nos aprisiona, adoctrina y destruye, como un cáncer que ya es metástasis.



El problema de las pensiones existe, es grave, y no tiene solución.