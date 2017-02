Independentistas de 'coña'

Foto: Efe.

Durante casi medio siglo mi vida se ha desarrollado profesionalmente como abogado especialista en Derecho Penal. Habré celebrado sesenta u ochenta juicios por año. Redondeando, no menos de 3.000 vistas.

Los abogados defensores somos los impulsores de los legítimos intereses del cliente actuando dentro del respeto a las pruebas que se presentan y poniendo de manifiesto la fragilidad (cuando existe, que muchas veces existe) de las de la acusación.

En las sociedades civilizadas la inocencia se presume y las sentencias se dictan sobre evidencias materiales y no sobre convicciones íntimas. Por ello, en todos los juicios, en todos los miles de juicios en los que he intervenido, lo habitual es que quien se sienta en el banquillo jure por la salvación eterna de su alma que el fiscal se equivoca, que él no estaba allí, que el muerto no es suyo, que nunca entró a robar en el banco, que quienes le reconocen se equivocan. Que está libre de todo pecado.

Pues bien, acaban de juzgar a tres excapitostes de la Generalitat por su responsabilidad en un referéndum Y todos ellos alegaron no tener nada que ver: "Lo hicieron voluntarios ajenos a nosotros". "No se nos notificó la prohibición". En fin, que se comportaron igual que los atracadores, estafadores, falsificadores y homicidas a los que durante tantos años defendí. Estrategia lícita para obtener una sentencia absolutoria, pero actitud políticamente despreciable en pretendidos adalides del "proceso de liberación nacional".

Eso sí, con previo paseíllo triunfal en olor de multitud y "gallarda" actitud en la puerta de la Audiencia. Carrillo y Suárez se tragaron su miedo, incluso a la muerte, el 23-F ante la pistola de Tejero: eran conscientes de que representaban a la oposición histórica al franquismo, a la Presidencia del Gobierno de España. Pero la tripleta independentista resultan héroes de pandereta. La independencia: sin riesgos personales y sin que se les arrugue su traje de pacatos burgueses.

