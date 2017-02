Hablemos sin tapujos: competitividad, empleo precario y economía sumergida

José Luis Feito, Presidente del Instituto de Estudios Económicos.

José Luis Feito, Presidente del Instituto de Estudios Económicos, ha manifestado que el crecimiento económico crea empleos de baja calidad que son necesarios. Y ha añadido que el incremento del 8% del Salario Mínimo ralentizará la creación de empleo, fomentará la contratación temporal e impulsará la economía sumergida. Y todo ello, en el marco de un crecimiento económico sostenido.

Hace años Margaret Thatcher sentenció aquello de que frente a la economía neoliberal no había alternativa. Con posterioridad Warren Buffett reconoció que la lucha de clases existía realmente aunque, añadió, nosotros la vamos ganando.

El señor Feito no ha hecho otra cosa que exponer algo que cierta sedicente izquierda y amplísimos círculos progresistas no se atreven a abordar. Y ello no es otra cosa que la verdad contenida en las palabras de los tres personajes citados anteriormente.

Cuando el mercado capitalista, la competitividad, el crecimiento y la inexorabilidad de las consecuencias de la globalización económica, son asumidas o soslayadas en análisis, propuestas y discursos políticos y sindicales, el adversario ha ganado la batalla. Y lo que es más obvio, lo manifiesta sin tapujos.

Feito atribuye a un logos económico lo que constituye una decisión empresarial y personal. Y nadie habla. El dilema que el cálculo electoralista no quiere plantearse, sigue siendo el mismo, pero cada vez más perentoriamente retador: derechos humanos o globalización económica.

No es una simple cuestión de propuestas o rituales lingüísticos sino una opción filosófica, ética, moral y valiente. El mundo está en plena crisis de civilización. Los parámetros neoliberales son un fracaso a la luz de los DDHH, pero los de la supuesta oposición no están respaldados ni por la convicción ni tampoco por el valor cívico de plantearlo a la ciudadanía.

No son tiempos de nadar entre dos aguas. El fascismo, la xenofobia y los Trumps de turno ocupan el hueco que les deja nuestra huida.

