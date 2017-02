Ni el presidente de EEUU está por encima de la ley

Hace falta valor para decir que en Estados Unidos se respeta la división de poderes en la era Trump. Trump ha dicho que el “supuesto juez ha tomado una decisión irresponsable”. Si eso es respetar la división de poderes que venga Dios y lo vea.



La democracia griega respetaba menos los derechos humanos que la más abyecta de las dictaduras actuales (era legal la esclavitud, y el individuo estaba supeditado en todo a la comunidad, no existían la libertad de religión, o pensamiento, por supuesto que las mujeres estaban excluidas del pode político al igual que los menos pudientes).



En cuanto a Montesquieu, su división de poderes no era tan democrática como pudiera parecer. Montesquieu era un noble y quería preservar los privilegios de dicho estamento ante el auge de la burguesía. Para ello ideo un sistema en la que el monarca encabezaba el ejecutivo, el pueblo estaba representado en el parlamento y era el poder legislativo, y los nobles (puesto que la judicatura en los tiempos de Montesquieu era desempeñada por nobles) se ocupaban del poder judicial. Con ello trata de evitar que el pueblo controlara al ejecutivo y al poder judicial.



En cuanto al respeto a la ley como garantía de la existencia de la democracia, no es suficiente como han puesto de relieve el auge de los fascismos en los años treinta en los que imperaba la ley pero no la democracia. Es el respeto a los derechos humanos plasmado en las Constituciones lo que garantiza la existencia de una democracia, siendo el respeto a la ley una condición necesaria pero no suficiente.