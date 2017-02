¿Por qué lo llaman amor?

….y hablando de amor, verá, uno depende psicológicamente de otra persona, su felicidad, su satisfacción, física y psicológicamente dependo de otra persona, no puedo imaginarme la vida sin ella, si ella faltara me moriría, ¿es eso amor? Si dependo de otra persona y siento miedo de no tenerla, de no poseerla, de que la imagen que tengo de ella se desvanezca, si le exijo una serie de compromisos….¿es eso amor?. Donde hay dependencia y deseo de posesión y el miedo que ello conlleva no hay amor, no hay ni siquiera relación, sólo hay mutua explotación. Ella me satisface y yo la satisfago, eso es todo. Ella me sirve para mis propósitos y yo pongo también algo de mi parte. ¿Es el amor una mercancía?