Una sociedad más subsidiada

Deberíamos sustituir las expresiones, la hacienda pública, el erario público etc... que según dicen "no es de nadie" por las expresiones anglosajonas de el DINERO DEL CONTRIBUYENTE o LOS IMPUESTOS PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE, así cuando se hable de subvenciones, mordidas, estafas y similares.. se ponga pagadas con el dinero del contribuyente o cuanto habrá que subir los impuestos al ciudadano contribuyente para ........



No está de mas recordar que todos esos gastos se pagan con dinero de nuestro bolsillo, lo que se REGALA A UNOS LO PAGAN OTROS CON IMPUESTOS .