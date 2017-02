Vasile convierte a la Monarquía Española en un circo al servicio de la audiencia

En la imagen. Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez, la joya de la corona de Berlusconi en el Reino de España, se sentaba en su silla de Sálvame DeLuxe por primera vez en este año y se estrenaba con el programa dedicado a Don Juan Carlos y Bárbara Rey: "Ella pensaba que la iban a asesinar", decía el presentador estrella de Mediaset al poco de empezar a hablar de la vedette. Toda una declaración de intenciones.

La pérdida de audiencia ha puesto tan nerviosos a los responsables de la cadena de Paolo Vasile que parecen dispuestos a montar cualquier circo con tal de recuperar el primer puesto, cedido en favor de Antena 3 en diciembre. El pasado mes de enero es el segundo consecutivo en el que Vasile fracasa en su afán de que su canal sea el más visto.

Tal vez por eso, bajo presión, estamos viendo cómo se convierte la Monarquía española en un trapo al servicio de Berlusconi y sus empleados, con el que limpiar datos que no son los mejores. Si Berlusconi debe elegir entre el respeto a las más altas instituciones españolas o su dinero, nos tememos cuál será su opción. Una cosa es informar y otra arrastrar la institución que está al frente del país por el zarzal, hacer befa y mofa del Rey emérito y su familia.

Tal vez algunas marcas españolas, que se anuncian en los canales de Berlusconi, no se sienten cómodas asociando su nombre y sus productos a quienes degradan desde la zafiedad los estamentos que garantizan nuestra estabilidad social y política. Para saber de qué hablamos, pondremos algunos ejemplos, extraídos del programa de marras. Los ataques fueron mucho más allá de cuestiones de cintura para abajo: "Ella pensaba que la iban a asesinar".

La afirmación de Jorge Javier es literal, y el de Badalona pronuncia la frase para dar paso a los colaboradores. Otra de las intervenciones del presentador que da una idea del tono del espacio: "¿El Rey pudo avisar a Bárbara del asunto del 23-F?", preguntó en otro momento. Y luego lanzó esta idea: "A lo mejor el Rey solo llamaba a las personas que le importaban", dando a entender que Su Majestad sabía que se iba a producir un golpe militar y que solo llamó a algunas personas de su entorno. A este respecto, otro conocido colaborador de ese programa afirma lo siguiente con rotundidad: "Es evidente que era un Rey que estaba avisado", dijo Kiko Matamoros en la brecha iniciada por Jorge Javier.

Más adelante, en el mismo programa, una mujer llamada Danielle aseguraba que "estando casada Bárbara con Ángel Cristo, había ido a visitar al Rey al Palacio de la Zarzuela y habían tenido una relación en su despacho. Y me comentó que se quedó entonces embarazada". Jorge Javier, en otro momento, empezó a hacer chistes y se refirió al "parecido físico entre la hija de la vedette, Sofía Cristo, y la infanta Elena".

Otro colaborador, Antonio Montero, hizo una broma sobre la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo: "Le puso a la niña Sofía, anda que no hay nombres", dijo. Para que no decayera el tono, Jorge Javier Vázquez dijo: "Bárbara se quiso quedar embarazada del Rey". Eso dio pie a otro debate de este tipo: "Se pudo quedar, pero por la información que tengo ella ponía medios para no quedarse, aunque decía tener problemas con la píldora", dijo Antonio Montero.

El tono del programa evolucionó entonces directamente a la befa y mofa del Rey emérito, y el propio presentador le preguntó a la periodista Chelo García Cortés si Don Juan Carlos quiso acostarse con ella. "¿Te lo propuso?", dijo. "A lo mejor en aquella época no me habría importado", contestó. Jorge Javier a continuación reflexionaba así: "Que tengamos un Rey torpe y que tenga que echar mano de los organismos del Estado...", espetó el presentador estrella de la cadena, para añadir: "¿Qué podemos esperar de un Rey que mata elefantes?" o "El pobre no se podía mover cuando estaba con Corinna".

El programa hizo una audiencia media del 15%, frente a cerca de un 24% de Antena 3 con 'Tu cara me suena'. Telecinco perdió el día y ha perdido el mes. ¿Qué puede pasar? ¿qué veremos si Vasile no logra remontar los datos de la cadena y recuperar el trono?

