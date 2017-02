Estoy muy de acuerdo con la renta básica universal ya que creo que a una persona en paro la ayudaría mucho y que no se conformará con ello porque 425 euros no dan para muchas cosas. Claro que buscará trabajo. A los parados ni siquiera se les ayuda con un abono transporte para buscar empleo. ¿Cómo se va a otra ciudad a buscar trabajo si no tiene un solo euro en el bolsillo? ¡Como paga la renta de su piso o una habitación como mínimo? Hasta para sobrevivir hay que echar mano de algo de dinero y la familia o amigos a veces te pueden prestar y a veces no.