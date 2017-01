¿Por qué es tan baja la recaudación de impuestos en España? Entre la ineficiencia y el canibalismo

Incluye factores interesantes pero la explicación no es real.



Vamos a ver, los impuestos no es algo que uno decide pagar o no. Los impuestos son la extorsión ante la que decidimos agachar la cabeza para no ir a la cárcel. Simplemente eso. No es algo que paguemos si estamos de acuerdo o no paguemos si no estamos de acuerdo. La administración instala todo un aparato de represión y extorsión (funcionarios) cuya única misión es amenazarnos con la cárcel y un robo mayor si no accedemos a su robo inicial. Y los jueces, como buenos funcionarios, son los que se encargan de apoyar a los otros funcionarios haciendo realidad la extorsión, prevaricando si es necesario (son numerosísimos los impuestos inconstitucionales por ser confiscatorios que los jueces han hecho legales).



Por lo tanto la economía sumergida es algo anecdótico e imaginario. Todo el ejército de extorsionadores disponen de multitud de presunciones que hacen que el extorsionado tenga que pagar más de lo que realmente le corresponde, por lo que no hay siquiera economía sumergida, sino al revés, sobreimposición.



Entonces ¿por qué se recauda tan poco (entiéndase el sarcasmo de llamar poco a que te roben casi 2 de cada 5 euros que se producen)? Pues porque los datos de producción no son reales. El PIB ha caído muchísimo más de lo que oficialmente se reconoce. Y eso es algo público y conocido con numerosos economistas que avalan los datos de que el PIB oficial está infladísimo con respecto el PIB real. De todas maneras si ustedes quieren verificar este descuadre en el PIB es bastante fácil ¿cuánto subió el paro con la crisis? ¿cuánto bajó el PIB? ¿Cuánto ha subido el paro en el resto de Europa con la misma caída teórica de PIB? Pues eso que para camuflar la caída real del PIB tenemos un nivel impositivo digno de Corea del Norte. Somos el único país del mundo con impuesto de patrimonio (junto con Francia, pero Francia a partir de 50 millones). Somos de los poquísimos países con impuesto sobre sucesiones y donaciones (y el único que grava la herencia que se mantiene sin vender durante 10 años). Somos el único país del mundo donde facturar a través de una sociedad y ser su empleado es un delito. Somos el único país del mundo donde al administrador de una sociedad se le obliga a estar dado de alta como autónomo aunque no cobre nada. Somos el único país del mundo donde existen bases mínimas de cotización tan elevadas (en la mayoría de países ni siquiera existe la base mínima de cotización). Somos el único país del mundo donde se aplican las operaciones vinculadas a PYMES. Somos el único país del mundo donde se tributa por pérdidas (reforma fiscal del IS de diciembre) o donde no es deducible los gastos financieros o las bases imponibles negativas en su totalidad.



Como resultado ¿Quién invierte? Pues nadie. Es mejor ser funcionario que ser empresario. Al final en España es empresario aquél que se le ha acabado el paro.