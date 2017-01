¿Un Errejón por un Sánchez?

Con la presentación de Patxi López a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez parece no tener hueco en la socialdemocracia española. A la vista de las peleas de Iglesias y Errejón, este último puede estar incómodo en Podemos. Son dos outsiders desubicados en sus formaciones.

Sánchez por estar a la izquierda y querer una coalición con Unidos-Podemos. Errejón, por discrepar de la estrategia de la formación y pensar en moderado, al menos, en la táctica. Por eso podría haber un intercambio. El futuro secretario general del PSOE, salido de las primarias, después del Congreso, podría llamar a Iglesias y decirle: "Te cambio un Sánchez por un Errejón".

No sería la primera vez que el PSOE absorbe partidos y/o personas. En la transición lo hizo con el PSP de Tierno Galván y con el mismo viejo profesor; en Cataluña, con el PSC y el PSC Reagrupament; en el País Vasco, con Euskadiko Ezquerra; el PSPV, en Valencia... Del PCE absorbió a Cristina Almeida, que fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid; Rosa Aguilar, que pasó de IU a consejera socialista en Andalucía; Diego López Garrido, que llegó a secretario de Estado para la UE con un Gobierno del PSOE; Antonio Gutiérrez de CCOO, a diputado socialista... El problema en este intercambio es saber si el trato es equitativo.

Cuando dos equipos de fútbol hacen un intercambio de jugadores, uno de los dos debe añadir una dote al menos valorado. ¿Quién vale más en el mercado político? A saber... Los dos tienen notoriedad pública. La de Sánchez se diluirá con el tiempo, mientras Errejón tiene más de tres años de diputado, si no hay disolución anticipada. Los dos tienen un puñado de seguidores, ¿les seguirían? Su competencia intelectual no es comparable y no me decanto. Los dos son doctores y profesores, aunque de distintas materias, niveles y universidades. Habría que contratar un tasador imparcial. ¿Rajoy? Todo esto es broma... ¿o no?

