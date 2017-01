El círculo vicioso de subvenciones y altos impuestos: ¿quién gana?

Los impuestos son brutales. Los costes laborales impresionantes. Los costes por despido son tan injustos que hemos decidido que no merece la pena crecer. ¡Qué creen puestos de trabajo esos listos que juzgan sin haber trabajado en su vida! Cuantos menos problemas mejor. Estamos explotados y no damos para más. La administración paga tarde, mal y nunca y, el resto, exactamente lo mismo. Estamos financiando gratis a nuestros clientes. Ahora los funcionarios en Andalucía trabajan 7 horas. Debe de parecerles que no pagamos ya a suficientes parásitos. Más del 50 % de los políticos e instituciones de este país sobran. Con este panorama nacional, ¡la pequeña empresa está en peligro de extinción!