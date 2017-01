El circo autonómico

El circo ha abierto el telón. En los próximos días, veremos desfilar a los consejeros y presidentes de las autonomías ante cámaras y micrófonos quejándose de su amarga suerte por no gozar del favor de Montoro. Lleva años retrasando la reforma de la financiación autonómica porque no se trata de satisfacer las necesidades de los ciudadanos vivan donde vivan. Se trata de dar más dinero. Y, hasta ahora, no había, las arcas públicas estaban secas.

No es que estén boyantes en este momento, seguimos gastando más de lo que tenemos, para preocupación de Bruselas. Pero como crecemos y se recaudan más impuestos, Montoro, ejerciendo de maestro de ceremonias, se puede tirar el farol de la generosidad. Bajo la inestimable supervisión de la vicepresidenta, que ahora es ella la que se ocupa de los asuntos de las taifas.

Mano a mano, tratarán de lidiar con las ambiciones de los diecisiete. Todos lamentarán que el cheque no les llega, que tienen desatendido a éste o a aquél, que el de al lado cobra más, que si yo tengo una deuda histórica insatisfecha y que, además, mira qué generoso he sido y qué poco lo valoráis. Cada uno, mirando a su terruño. En el mejor de los casos, al ciudadano.

En el peor, a tratar de acumular recursos para, ejerciendo de rey Midas, asegurar reelección. No estaría de más que, ante tanta ambición centrífuga, el gobierno de España, ése que nos representa a todos, hiciera una evaluación del gasto. Así sabríamos quién presta de forma más eficiente servicios vitales como la Educación o la Sanidad. No estaría de más saber también si nos saldría más barato recibir la misma prestación en el caso de que fuera la administración central la que gestionara.

La auditoría, que escasea en la vida pública, es esencial para poder juzgar la gestión de nuestros recursos. Lo demás, que es lo que viene ocurriendo, es condenarnos a vivir en la inopia, asistiendo al espectáculo de declaraciones contrapuestas y decidiendo, por pura simpatía, a quién queremos creer. Eso sí, nosotros pagamos la entrada.

