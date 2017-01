Davos y la valentía de actuar

El Brexit y la futura presidencia de Trump marcarán las jornadas.

Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, esta semana. Foto: Reuters

El mundo vive cambios muy rápidos que provocan ansiedad y desestabilización. Las poblaciones buscan una identidad que creen perdida. Pero la vuelta a las fronteras, el proteccionismo, la desintegración, la polarización y el egoísmo no solucionan nada. Como señala el fundador del foro de Davos, Klaus Schwab, la globalización, se ha convertido en fácil chivo expiatorio al que culpar de todos los inconvenientes.

A la localidad alpina suiza de Davos acudirán entre los días 17 y 20 responsables políticos y económicos que incluyen unos 1.800 dirigentes de 1.000 empresas globales. La exclusión social y las desigualdades son los principales riesgos para la economía en 2017, como informa un estudio publicado por el mismo Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en ingés). El Foro también se ocupará de temas como la guerra en Siria y la violencia en Irak, la inmigración, el impacto de la cuarta revolución industrial y el medio ambiente. Asistirán unos 40 jefes de Estado y, por primera vez, al presidente chino, Xi Jinping. El gigante asiático parece decidido a llenar el hueco que deja el repliegue de EEUU y el debilitamiento de la UE en el escenario mundial. Este hecho reviste especial relevancia teniendo en cuenta que la 47ª edición girará en torno a cuatro desafíos considerados críticos: la cooperación, la revitalización de la economía global, la reforma del capitalismo y la Cuarta Revolución Industrial.

Este año el lema es un llamamiento para un liderazgo "receptivo, consciente y responsable". Una señal positiva en los momentos actuales de incertidumbre. Sin embargo, sólo será efectiva si se toman las medidas necesarias para resolver las dificultades. El año pasado no se implementaron reformas para contrarrestar la insatisfacción política y no se pusieron en marcha medidas urgentes para combatir el paro y el empleo precario. Son conocidos los resultados políticos a que esta pasividad llevó en 2016 con los votos en Gran Bretaña, EEUU e Italia. Si se sigue sin hacer nada los riesgos globales aumentarán este año con importantes citas electorales en países de la UE. Pese a la ausencia de los principales líderes de la eurozona, el Brexit y el futuro de Europa, concitarán el interés. De igual manera Trump serán el foco de atención. Sus pronunciamientos a favor del proteccionismo, sus polémicos tuits amenazando a las empresas estadounidenses, así como su negación del cambio climático, marcarán algunas de las intervenciones en el Foro. Por otra parte, cuando el Foro trate el populismo y sus peligrosas recetas simplistas, el Papa Francisco alertara implícitamente y de forma novedosa en su tradicional discurso de inicio de año sobre el riesgo de las llamadas ideologías populistas, aunque sin mencionar ningún país en concreto. Antes de iniciarse la reunión el pontífice, que en 2016 en una misiva al Foro habia pedido "No olvidar a los pobres", fue contundente: "Enemiga de la paz es la ideología que explota los problemas sociales para fomentar el desprecio y el odio".

Solo con comunidades más inclusivas y sostenibles se logrará gestionar la transformación de un planeta interconectado y complejo. Los cambios tienen lugar a una velocidad sin precedentes obligando a tener que demostrar a los ciudadanos que todos pueden beneficiarse. Tienen que manifestar valentía para actuar.

