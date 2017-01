El Círculo de Montoro. Impuestos altos, déficit y deuda

Cristóbal Montoro

A continuación, una crónica de lo que pregunté al Ministro de Hacienda en su comparecencia en el Congreso.

Sr. Montoro: Los españoles pagan muchos más impuestos, por casi todos los conceptos, que cuando usted accedió al cargo en diciembre de 2011. Además tenemos el record de deuda pública en más de un siglo, con más del 100% del PIB, de todo lo que producimos en un año. Desde 2008, ni este gobierno, ni el anterior del PSOE ha cumplido ningún año el objetivo de déficit. El déficit sigue fuera de control, y ahora se pretende reducirlo por el único sistema de subir los impuestos. No tenemos ni más ni mejores servicios públicos que en 2011, pero eso sí, hemos rescatado bancos por un importe de decenas de miles de millones de euros, en el que no se ponen de acuerdo el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y el FROB, y ahora nos disponemos a rescatar autopistas?

Éste es el balance de gestión, ¿Cómo pretende su gobierno revertir la situación? ¿Pretende cumplir su programa electoral que establecía como punto fundamental la rebaja de la carga impositiva?

Durante su gobierno, han aumentado prácticamente todos los impuestos: IVA, Impuestos Especiales, IBI, el IRPF primero lo subieron y luego lo dejaron como estaba, y el desaguisado que han realizado en el impuesto de sociedades ha sido espectacular. Primero realizaron una reforma, en 2014 que no nos podíamos permitir, a resultas de la cuál, muchas grandes empresas pagaron los tipos efectivos más reducidos de la historia, inferiores incluso a los de los mejores tiempos del PSOE de Zapatero. Después, tuvieron que endurecer los pagos fraccionados, pedir un adelanto a las empresas de más de 9.000 millones de euros, para salvar in extremis a España de una multa de más 6.000 millones de euros por incumplir el déficit.

Para concluir, acaban de aprobar por primera vez en la historia de España un impuesto a las pérdidas, una parte de las chapuzas pactadas entre PP y PSOE en el último Decreto Ley de medidas fiscales, una norma necesitada de enmiendas que irresponsablemente ambos partidos no admitieron.

¿Cómo piensa solucionar las chapuzas del Decreto Ley, tanto en el impuesto de sociedades como en los aplazamientos, Sr. Montoro?

Los contribuyentes españoles no sólo pagan más impuestos, me refiero a los contribuyentes honestos que son la inmensa mayoría, sino que soportan más ineficiencia y derroche, rescatan más empresas, y además tienen menos derechos.

Por ejemplo, el colapso en los Tribunales Económico Administrativo hace que se tarden años en revisar en primera instancia cualquier reclamación que tengan frente a Hacienda, sin que puedan acceder, entre tanto, a que ningún juez revise su caso. Ahora hay en España más de 300.000 reclamaciones pendientes de resolución y decenas de miles de millones de euros en litigio. Sistemáticamente, desde el año 2009 se resuelven muchas menos reclamaciones de las que entran. Se están dejando de recaudar ingresos públicos, intereses, al resolver sistemáticamente fuera de plazo y existe un riesgo importante de prescripción de parte de estas cuantías, porque en muchos casos se resuelve, ya al límite de la prescripción. Respecto a esta cuestión, existe una enorme opacidad, porque no está disponible la última memoria de los Tribunales, y las preguntas que ha realizado al respecto mi grupo, por supuesto no se han contestado.

¿Piensa tomar el Ministerio de Hacienda cartas en el asunto, o dejará que la situación se siga pudriendo? En fin, para resolver esta situación habrá que poner más recursos, humanos y presupuestarios, que es lo contrario de lo que han estado haciendo el PP y el PSOE en todos estos años.

Otro ejemplo, es la práctica prohibición de los aplazamientos que llevaron a cabo en el último D Ley de Medidas Fiscales. ¿De verdad ninguna empresa española que tenga obligación de realizar pagos fraccionados, es decir ninguna sociedad va a poder aplazar ninguna deuda? ¿No se les va a aplazar ni euro de IVA ni a Pymes ni a autónomos, salvo que prueben, no se sabe cómo, que no han cobrado? ¿Todo esto es compatible con el sistema informático de la Agencia Tributaria? Yo he sido administrador de la Agencia Tributaria y no le deseo a nadie un 30 de enero, el día que se piden más aplazamientos de todo el año, porque vence el cuarto trimestre de IVA, con un sistema informático que no funciona.

¿Qué va a hacer para arreglar el desaguisado generado en los aplazamientos, ahora que sabe que la Unión Europea no considera ingreso estructural los 1.500 millones que quería conseguir, no se sabe cómo, endureciendo los aplazamientos? ¿Otra chapuza más, negándose con el PSOE a modificar el D. Ley y luego simplemente incumpliéndolo.

Los contribuyentes honestos no sólo pagan más por el precio del despilfarro y la corrupción, sino también por el fraude fiscal. Recientemente, tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda decían que Hacienda se concentra en el pequeño fraude, dedicando muchos menos recursos al fraude más grave y sofisticado.

Aunque tengo cristalina su opinión sr. Montoro sobre que los perjudicados por las cláusulas suelo deben tributar, regularizando su deducción por vivienda, si perciben indemnizaciones de las entidades de crédito hay otros temas que no tengo tan claro, básicamente porque no contesta a las preguntas parlamentarias, por lo menos las mías. Por ejemplo, no sé cuántas inspecciones de multinacionales tecnológicas ha realizado la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Tampoco sé si piensan solicitar la documentación que probaría, según la Comisión Europea, que una gran multinacional ha dejado de pagar enormes cuantías en España, o qué les han parecido las "presiones" para anular las investigaciones de ayudas de Estado realizadas por 185 grandes empresas norteamericanas. En fin, tampoco sé si antes los indicios de fraude grave en el fútbol profesional la Agencia Tributaria piensa realizar un plan especial de inspección, o no lo considera necesario?

Aunque no me haya contestado a las preguntas, sí que tengo clarísima su voluntad de que los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal NO paguen el tipo del 10% establecido en la propia amnistía fiscal, seguramente para usted, un 3% es más que suficiente.

No podemos poner a un inspector de Hacienda detrás de cada español, y en consecuencia, la medida anti-fraude más importante de todas es convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Y esto resulta muy difícil si existe la convicción de que Hacienda va a por los de siempre.

También necesitamos más medios en la lucha contra el fraude y no menos. Sin embargo, ahora hay casi 3.000 personas menos trabajando en la Agencia Tributaria, y el presupuesto de 2015 sigue siendo inferior al de 2011. España dedica muchos menos medios a la lucha contra el fraude que los países de nuestro entorno. Si por cada CINCO euros que Alemania dedica a luchar contra el fraude, nosotros sólo dedicamos UNO, no podemos esperar los mismos resultados.

Si por cada euro que invertimos en lucha contra el fraude obtenemos más de DIEZ euros en retorno directo, nadie puede entender que continúe en sus continuos recortes. Le recuerdo que hay casi 50.000 millones de euros pendientes de cobro. Antes de subir los impuestos a los que ya los pagan hay que cobrar a los defraudadores.

El Acuerdo de investidura entre PP y Cs establece que se incrementará el presupuesto de la Agencia Tributaria en 100 millones de euros. ¿Va a cumplir este punto del acuerdo para posibilitar una mínima mejora en la lucha contra el fraude y la colaboración con la justicia?

Voy a terminar con una de las medidas más recientes: la chapucera y contraproducente subida de impuestos del último Decreto Ley de Medidas Fiscales. No sólo suben los impuestos, es que cargan la mano en las empresas que perdieron dinero. Los impuestos se pagan sobre los beneficios y NO sobre las pérdidas. Esto no es una gran idea, es una chapuza con muchos aspectos de inconstitucionalidad.

Concluyo: Hace poco leía que ?Impuestos Altos, Déficit sin control y deuda pública elevada son lo contrario del círculo virtuoso de la economía?. Comparto la opinión, porque es una definición perfecta de su gestión. Esta opinión es de un inspector de Hacienda, en excedencia, del ex Presidente de Honor de su partido, de la persona que primero lo nombró Ministro de Hacienda: José María Aznar.

La pregunta que desde Ciudadanos le hacemos es simplemente: ¿Qué piensa hacer para revertir la situación y tener el déficit controlado, impuestos justos y una Deuda Pública que no sea cada vez mayor?

Pd: No obtuve respuesta a casi nada de lo que pregunté salvo que antes del 30 de enero, el Ministro Montoro se comprometía a haber encontrado una solución para el problema de los aplazamientos. A estas alturas, parece que muchos tenemos claro que el Decreto Ley de medidas fiscales fue una chapuza, y que el círculo de Montoro: Impuestos Altos, Déficit sin control y Deuda pública elevada y creciente, no es lo que necesita la economía española.

