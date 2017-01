Un peligro llamado Trump

Inmigración controlada, poco a poco, mediante contratos de trabajo, de inserción.. en un horizonte de 10 años y no de golpe y en absoluto descontrol.



ESPAÑA EN 2030 está quebrada técnicamente cuando se jubile la generación del babyboom. Hay que actuar YAAA!! Sino recurrirán los cortoplacistas a la inmigración, pero sin control, a la desesperada.



Tenemos un gran país que puede ofrecer una vida muy digna a muchas personas que lo están pasando muy mal y a su vez estos inmigrantes insertarse en nuestra sociedad, id a Berlín paletos y veréis lo que es integración de inmigrantes en una sociedad avanzada.



Inmigración tendremos eso es obvio, pero se hará como siempre, MAL, porque tenemos unos políticos cutres y cortoplacistas.



Y REPITO LOS INMIGRANTES NO QUITAN TRABAJO, LO CREAN DIRECTA E INDIRECTAMENTE, ENRIQUECEN LA SOCIEDAD. Por eso es necesario que ya tuviesemos programas por parte del estado de acogida de inmigrantes con contratos de trabajo con un horizonte como mínimo de unos 5 millones de contratos para 2020. Eso sería lo responsable y no cuestiones utópicas que no nos llevan a nada