Polución en la capital

El alto índice de contaminación de Madrid anticipa, como símbolo, una situación medioambiental que, caso de no corregirse, convoca al principio del fin de la especie humana.

La sociedad desarrollada y consumista espoleada por la mística del crecimiento sostenido está llegando al momento en el que la acumulación cuantitativa deviene inexorablemente en cambio cualitativo y no en el mejor de los sentidos. Abordar ese futuro tan cercano, no puede caer exclusivamente sobre los hombros de los poderes públicos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid hemos podido comprobar la demagogia de la oposición para quien todo vale y algunas opiniones de los ciudadanos ante las encuestas hechas a pie de calle en las que protestaban por las "exageradas" medidas tomadas. La negativa a considerar lo ya evidente plantea un problema añadido para abordar las cuestiones más urgentes del cambio climático. La ciudadanía es el sujeto principal e indispensable para enfrentarse al reto. Los poderes públicos disponen de los medios técnicos e instrumentales, pero sin el consenso cívico nada podrá hacerse con visos de eficacia. Y es que lo que debía haber sido costumbre y práctica política desde hace mucho tiempo, ahora es urgente: recordarle al ciudadano que lo es en cuanto sujeto de derechos y deberes. Los retos del presente a los que hay que añadirle los del futuro son de tal calado que las fuerzas políticas no pueden imputar exclusivamente la responsabilidad de los mismos a los Gobiernos (que la tienen) sino que deben preguntarle a la ciudanía: ¿Y ustedes qué pueden hacer? Porque, desde luego, pueden hacer muchas cosas más que votar con sentido ético. ¿Alguien cree que la corrupción o las puertas giratorias serían posibles o saldrían indemnes los protagonistas con una ciudadanía que con su voto y con su acción cívica lo castigasen? ¿Alguien cree que los cambios en las pautas del o de la concepción de la calidad de vida son posibles con una ciudadanía pasota y autista?

