Finlandia, banco de pruebas: renta básica de 560 euros para 2.000 personas

Como cada año nuevo, este 2017 llega preñado de esperanzas, promesas y compromisos. Las personales y las colectivas. Ya habrá tiempo para celebrar los éxitos o sufrir por los fracasos. Aunque no es más que un paso de un día a otro, del 31 de diciembre al uno de enero, por ilusión renovada que no quede, los buenos propósitos siempre aportan un suplemento de energía que no hay que despreciar.

Este 2017 se inicia con un curioso experimento al que habrá que prestar especial atención. En Finlandia, el gobierno va a pagar a dos mil personas en paro 560 euros al mes durante dos años. Lo llaman renta básica, pero sus particularidades la alejan de las propuestas populistas que hemos escuchado en las campañas electorales españolas. Esos hombres y mujeres, elegidos al azar, seguirán cobrando el subsidio, aunque trabajen.

De hecho, lo razonable es que busquen un empleo porque esa cantidad, en un país rico como el finlandés, no da para mucho. Si salen de las listas del paro, sólo les descontarán lo que, proporcionalmente, reciben de otras prestaciones públicas. Nada tiene que ver con lo que se ha prometido en España porque esas personas tendrán que pagar con su renta básica servicios y productos, como los sanitarios o la educación, que hasta hora recibían gratuitamente. Ya sabemos que, cuando el precio es nulo, la demanda es ilimitada.

Pero ¿y cuándo sale de nuestro bolsillo? ¿comprarán las mismas medicinas, por ejemplo? Será interesante comprobarlo. El experimento finlandés va a poner a prueba, en su momento más complicado, al legendario Estado del Bienestar europeo. Si sale bien, podremos decir que se ha encontrado el bálsamo de fierabrás para sostenerlo durante, al menos, otro medio siglo. Si fracasa, puede convertirse en el golpe de gracia de un modelo que tanto ha hecho por el progreso de Europa, pero que, llevado hasta el límite, nos obligará a reinventarnos. Antes de que termine el año, podremos empezar a testar los resultados.

