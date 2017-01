La España improductiva se come poco a poco a la industria

Que razón tiene, y encima aqui todo es hablar de futuros subsidios, rentas minimas garantizadas, desempleo, etc, etc, etc......



El unico camino es el esfuerzo y el trabajo, lo demas nos lleva a la mediocridad y la pobreza general. De que sirve trabajar 40 años para ganarte una pensión si luego no te la pueden pagar o es ridicula en su cuantia porque el dinero se lo estan regalando a los que viven del cuento?