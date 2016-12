El año de la desconfianza internacional

Retos para 2017: democratización de instituciones y agilización de decisiones

El año que finaliza ha estado caracterizado por el recelo y el hastío. La población en la UE, en EEUU y en muchos otros países ha mostrado en las urnas una desconfíanza generalizada hacia las instituciones. Se censuran medidas y conductas de Gobiernos y políticos. No se salvan de la crítica bancos y empresas. Ni los medios de comunicación. La suspicacia y la sospecha van dirigidas contra todos ellos. Esta insatisfacción que se ha traducido en una sensación de incertidumbre ha sido aprovechada por movimientos populistas.

Ha sido también el año de los plebiscitos. Se ha desarrollado todo un debate en torno a las consultas directas. Hay que huir de las posiciones extremas. No son actos "imprudentes e irresponsables" de resultado incierto. Tampoco son la "solución mágica" a la crisis de legitimidad. Ejemplo paradigmático es la innecesaria e insensata consulta en el Reino Unido convocada por el premier por razones intrapartidistas para calmar a la conservadora de su formación y detener la fuga de votantes hacia el indepentista UKIP. El referéndum no es más que un mecanismo regulado y activado en el marco de la democracia representativa. Es importante discernir cuándo, quién, por qué y cómo deben ser activados. Sin ser las únicas cabe recordar dos fechas emblemáticas: el mencionado Brexit el 23 de junio y el 8 de noviembre en que los estadounidenses eligieron como presidente a Donald Trump. Aunque candidato del Partido Republicano, Trump se presenta como alguien ajeno a la clase política tradicional. El presidente electo parece ignorar que el poder internacional de su país está basado fundamentalmente en un conjunto de alianzas e instituciones multilaterales que EEUU ayudó a construir. Sendos golpes ocurrieron en dos países líderes del mundo globalizado. Muchos ven la globalización como la causante de una transformación negativa que les ha afectado. Sin embargo, no estamos ante un rechazo de la globalización como tal, sino de la protesta contra ciertos aspectos de la misma. La riqueza generada, en muchas ocasiones, solo ha ido a los ricos en detrimento de los demás sectores. Además, se ha producido un reacción de miedo a lo que se percibe como deterioro del dominio occidental. Y lo más grave: ha vuelto a instalarse en el seno de la sociedad el resentimiento y el rechazo hacia los refugiados y los inmigrantes. Se vive una crisis de la democracia representativa. Mas este sistema debe ser defendidocomo instrumento para superar los problemas de inequidad, pobreza y desempleo con mayor eficacia.

¿Es necesaria una reinterpretación de la globalización? Sí. Por un lado la intervención gubernamental política y empresarial no es suficiente. Es necesaria una visión más amplia que incluya la participación social. Por el otro se requiere la evolución de las organizaciones y mecanismos multilaterales. Los organismos internacionales no cumplen su función. Los desafíos crecen y estos organismos son incapaces de enfrentarse a ellos. El aumento de los movimientos migratorios, la creciente desigualdad económica, el terrorismo, la guerra cibernética y el calentamiento global son solo algunos de ellos. El orden global ha de ser redefinido porque las potencias como tales ya no están claramente delimitadas. El G8 ha perdido protagonismo en los distintos procesos económicos. El G20 no ha conseguido establecerse como un centro de gobernanza. La OTAN está siendo cuestionada. El anacronismo en la estructura y funcionamiento de la ONU es patente. Si no se reforma acabará en la irrelevancia.

La UE ha de enfrentarse a un calendario electoral con citas cruciales en Francia y Alemania. Pese a la crisis de deuda griega y los débiles bancos italianos, la economía seguirá creciendo en la eurozona y la inflación permanecerá baja. Para evitar una vuelta a los nacionalismos y la xenofobia y para derrotar los populismos extremistas, tiene pendientes dos prioridades: la democratización de sus instituciones y la agilización en la toma de decisiones. Pese a todos los ataques contra ella, nuestra comunidad, que en marzo cumplirá 60 años, es el proyecto de paz y bienestar más exitoso del planeta.

Este año se ha producido un trascendental toque de atención. Pero ni la globalización ni la democracia liberal son culpables de nada. En cambio, sí lo es la forma cómo se han implementado. Con las reformas y la actitud pertinentes 2017 será el comienzo de un cambio a mejor.

