La sentencia europea sobre cláusulas suelo es demasiado drástica

Tenemos ahora el tema de las nóminas. Si no me equivoco, es la ley la que le obliga a uno a abrir una cuenta bancaria si quiere cobrar el fruto de su trabajo, ¿es cierto?. No puedo decirle al pagador, por favor en metálico y en mano. Por tanto no debería permitirse que el banco cobrara comisiones por una cuenta con nómina. Es un abuso, ¿que pierden negocio? Claro que sí. Usted me está obligando a hacer un negocio que no quiero, así que si usted no me obliga yo no lo hago. O sea que el empresario o el empleador en vez de pagarme 1000, me paga 990 y al señor banquero 10, entre mantenimiento, tarjetas, costes de transferencias y todos los "gastos" que a estos parásitos se les ocurra.