¿Merece la pena trabajar más horas? El beneficio será para el Estado

Señor, ¿qué quiere decir Estado,? ¿qué significa?. Es lo que tenemos en común, lo que es propiedad de todos y si todo es propiedad privada como en Cuba antes del comunismo que estaba en manos de 6 o 7 terratenientes ¿como construye usted un país?. ¿Y cual es el fin de construir un país?, el país es para protegernos, para trabajar juntos, vivir en paz y todo eso, la gente explota los recursos del país no es el país un instrumento para explotar a la gente. ¿Cómo construye usted una carretera para agilizar y abaratar el comercio, cómo construye comunicaciones si el país pertenece a 6 o 7 terratenientes? En vez de eso debe usted pedirle permiso al dueño para estar ahí, para vivir ahí. Y los países nórdicos ¿también son comunistas? Usted da por sentado que la propiedad privada es algo sagrado ¿de dónde saca usted eso? ¿lo ha cuestionado? Por cierto que las doctrinas comunistas no atacan a la propiedad personal sino a los medios de producción. ¿Ha visto usted la miseria del mundo? Centroamérica, Sudamérica, Africa,....? ¿llama usted también comunismo a esta miseria? Guatemala, Mexico, .... No tienen ni medicinas ¿puede hacerse usted una idea de lo que eso significa? Ahora comprendo que cuando se habla de comunismo China ha dejado de aparecer, una superpotencia económica y militar, y es que comunismo es ahora sinónimo de depravación, inmoralidad y ruina y China no entra, como terrorista es sinónimo de islámico y lo demás son efectos colaterales y misiones humanitarias. Así que con esta nueva definición y a pesar de Podemos España es uno de los países más comunistas de Europa, como Grecia, Italia,....aunque no tanto como México, por ejemplo, pero seguimos avanzando y si no que se lo pregunten a Rita Barberá