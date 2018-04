Siete trucos para hombres sobre cómo hacer la maleta perfecta

El puente de mayo marca el inicio de buen tiempo y quizá las primeras minivacaciones en la playa antes del esperado mes de agosto. La Sastrería Foraster comparte con Evasión algunos consejos sobre cómo hacer la maleta perfecta. "Los nervios del momento previo a las vacaciones pueden jugar una mala pasada a quien está preparando la maleta, provocando olvidos de las cosas más básicas" asegura Jon Foraster, director de Sastrería Foraster. "Hay que relajarse y pensar antes de empaquetar la ropa para asegurarse de que está todo y combina entre sí", añade. .

Es muy frecuente llevar maletas de gran tamaño cargadas de accesorios, zapatos y conjuntos que no llegarán ni a salir de la maleta. Por ello, en el momento previo hay que tener en cuenta los siguientes consejos:

1- Observar el clima que habrá durante el viaje para descartar jerséis o ropa de playa, en función del tiempo que haga en el lugar de destino, y tener en cuenta para cuántos días hay que hacer la maleta.

2- Hacer un planning de aquellas prendas indispensables que no pueden faltar en la maleta, dando prioridad a aquellas que nos hacen más felices. La planificación evitará cargar con prendas y peso innecesario.

3- Elegir prendas de colores neutros o de la misma gama cromática con tejidos cómodos y ligeros para así poder combinarlos.

4- Es recomendable también evitar telas que se arruguen fácilmente, o llevar muchas prendas estampadas que sean difíciles de combinar.

5- La camisa blanca o celeste es uno de los imprescindibles de sastrería Foraster. "Esta prenda combina con cualquier vaquero pudiéndose vestir de día y dar un giro de noche con un pantalón más de vestir", explica el director de Sastrería Foraster, Jon Foraster. Gracias a la sastrería a medida pueden llevarse varias camisas del mismo color, pero con detalles diferentes.

6- No es recomendable abusar de los accesorios, se deben llevar los justos para cada día y evitar así que la maleta se llene de forma innecesaria. No debe faltar un cinturón de piel, unos gemelos y una corbata que sean fáciles de combinar.

7- Los viajes con actividades de protocolo como fiestas, bodas, asistencia a congresos o reuniones exigen que se lleve como mínimo un traje. Lo recomendable es portarlo en bolsas específicas para que no se arruguen ni se estropeen y optar por un clásico azul. Es importante en estos casos no olvidarse los zapatos para completar el look, así como la corbata, pajarita o los gemelos.

