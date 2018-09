El champán Krug, origen del primer pop up del chef Dani García

Evasión Madrid

La primera experiencia efímera del cocinero Dani García, dos estrellas Michelín, es un proyecto que profundiza en el espíritu inconformista del reconocido champagne de la Maison Krug.

Esta casa francesa fue fundada en Reims en 1843 por Joseph Krug, un visionario no conformista que comprendió que la verdadera esencia del champagne es el placer en sí mismo. Su meta era ofrecer lo mejor de cada añada independientemente del impacto climático del año. Así, prestando atención al carácter único de cada viñedo, respetando la individualidad de cada parcela y de su vino y elaborando una extensa biblioteca de vinos de reserva de diferentes años, Joseph Krug alcanzó ese sueño.

Fruto de ese compromiso y de la búsqueda común de la exclusividad y la excelencia surge The Krug Room by Dani García. Un espacio que ofrece una experiencia donde se entremezcla la gastronomía, el champagne y la música en un entorno inédito. Por primera vez, la Maison Krug decide crear un concepto de pop up efímero y, para ello, ha elegido uno de los mejores chefs del mundo, con quien comparte un idilio desde hace más de diez años. Dani García es protagonista en una de las Embajadas Krug más importantes de España y ha participado en diversas iniciativas a lo largo de estos años de la mano de la Maison.

El espacio en el que se desarrolla este proyecto es el centro de investigación y desarrollo del chef: el Atelier de Dani García, un espacio dotado de las más avanzadas tecnologías, de las últimas técnicas culinarias y de los nuevos sistemas y materiales para la creación de experiencias y emociones en el ámbito gastronómico. Además, su localización y decoración lo convierte en un lugar único y casi clandestino convirtiéndose en lugar idóneo para disfrutar de esta experiencia gastronómica exclusiva y hedonista.

Cada noche, del 19 al 22 de septiembre, la barra de Atelier acogerá a 12 comensales que tienen la oportunidad de descubrir un menú degustación especialmente creado por Dani para maridar a la perfección con las diferentes calidades de champagne Krug.

Este menú esta programado para que los comensales disfruten de la gastronomía con los cinco sentidos. Ver, mirar, observar productos que transmiten pureza. Percibir los aromas y degustar platos que le transportan a un recuerdo. Tocar, palpar, comer cada acto para descubrir un nuevo sentido. A oscuras, viendo y sin dejar de mirar, encontrar algo más allá. El precio de esta experiencia alcanza los 350 euros.