Roberto Valle: "La arquitectura es una experiencia corporal y sensual"

Rafael Daniel Madrid

El Museo Patio Herreriano de Valladolid repasa 40 años de trayectoria del arquitecto Roberto Valle a través de una exposición en la que muestra los recursos utilizados en el proceso creativo de sus obras. Lo cierto, es difícil hacer una visita por la provincia de Valladolid y no encontrar una obra del arquitecto Roberto Valle. El Museo Provincial del Vino, el Museo del Pan en Mayorga, el de las Villas Romanas de Almenara-Puras o las Bodegas Montecastro son algunos ejemplos de una rica trayectoria que quiere "acercarse al gran público" a través de un centenar de fotografías, maquetas, vídeos y dibujos.

La exposición se titula 'Roberto Valle. Los recursos del arquitecto' ¿Cuáles son esos recursos?

En general se desconoce todo el trabajo y las técnicas que se utilizan para elaborar un proyecto y construir una obra, desde las primeras fases creativas que se elaboran en el cerebro en un proceso intelectual hasta la materialización de la idea cuando ésta se construye. Es un proceso muy complejo, de una densidad casi oceánica en extensión y profundidad, por la cantidad de variables que intervienen, determinadas por la sensibilidad y el conocimiento del que proyecta. El tener en cuenta todas estas variables enriquece la idea y el proceso creativo. La falta de sensibilidad hacia la arquitectura es notoria y esta es la razón, entre otras cosas, de la destrucción del patrimonio y de que no se demande una arquitectura de más calidad por el cliente particular o institucional. La calidad en la arquitectónica está reñida con el lujo y la ostentación. La sobriedad, la sencillez, lo justo y necesario, el menos es más, o el casi nada, son los parámetros a tener en cuenta frente a la arquitectura de lo más y da igual el que más sea, la más alta, la de la piel más novedosa, la más lujosa, la última tecnología, el último material, etc. pero que sea siempre la más y si es la única, mejor. Los recursos que yo utilizo en este proceso son variados. La exposición muestra algunos, como las maquetas con distintos materiales y escalas o las maquetas virtuales, pero sobre todo los dibujos y cuadernos de viajes. El dibujo a mano alzada, que llamamos croquis, es una herramienta muy importante en todo el proceso. Este tipo de dibujo capta como ningún otro recurso el espíritu de la idea. Desgraciadamente se ha perdido y ya no se enseña en las escuelas de arquitectura. Mis referencias, que se muestran a través de un vídeo, también están presentes y de su riqueza y conocimiento se alimenta el trabajo creativo. Crear es transformar. Después están los recursos para el desarrollo del proyecto en fases posteriores y para el control y mantenimiento posterior del edificio, que son muy importantes y actualmente casi revolucionarios, como Revit, Bim, etc. No conviene olvidar que todos estos recursos no son arquitectura. La arquitectura necesita recorrerse, tocarse. La arquitectura es una experiencia corporal, sensual y erótica.

¿Se puede hablar de un estilo propio en la arquitectura de Roberto Valle?

Mis proyectos y obras no tienen un estilo determinado, no lo busco ni me interesa. Cada proyecto es distinto y está determinado por esas variables de las que hablábamos antes. La sostenibilidad del edificio y el consumo energético casi nulo, el coste de mantenimiento nulo posterior, la funcionalidad, la orientación, el clima, el respeto por el entorno y la armonía con la naturaleza, el respeto por lo existente después de dar solución a estas necesidades, empieza la arquitectura para mí, entonces las variables a tener en cuenta son magia, embrujo, sortilegio, encantamiento, serenidad, silencio, asombro, hechizo, misterio, como decía Luís Barragán. Las formas, las proporciones, el ritmo, la luz, las sombras, los sonidos, los olores, las texturas, etc. son las palabras de la poética arquitectónica. Entendida así, la arquitectura se acerca a la poesía y tiene el poder de emocionar La arquitectura es un arte, y como todo arte tiene la capacidad y el poder de emocionar. La emoción es esencial en la arquitectura, como es esencial para el hombre. Con estas exposiciones descubres invariables que están siempre presentes en tus trabajos, la luz, la penumbra, la sombra como la entiende la cultura oriental. Entiendo la arquitectura como una experiencia multisensorial, que no solo atiende al sentido de la vista y la imagen, como nos impone la sociedad actual. El tacto y las texturas, el sonido, los olores, el tiempo y el envejecimiento, la luz, cualquiera de estos parámetros puede determinar un espacio y ser recordado por esa sensación. Cuando un espacio se proyecta con atención a estos parámetros, nos acercamos a la emoción que es la esencia del espacio en la arquitectura, como lo es en otras manifestaciones artísticas.

Muchas de sus obras son edificios emblemáticos que ayudan a recuperar la identidad perdida de las zonas rurales. ¿Cómo se gestiona eso a la hora de trabajar?

Las arquitecturas emblemáticas por su uso, o por intervenir en edificios existentes de gran valor patrimonial y monumental o conjuntos históricos, tiene ese poder de recuperación, primero del patrimonio, su conservación y mantenimiento, también de recuperación de la identidad y después de revitalización de la economía en esas zonas rurales sobre todo a través del turismo. Solo por lo primero ya tenemos que estar contentos por la inversión, y no gasto, que realizamos.