Una casa de cristal en el corazón de Granada

Evasión Madrid

La luz solar y la temperatura afectan de una forma tan significativa en el estado de ánimo de las personas que incluso, de manera inconsciente, tendemos a elegir viviendas con amplios ventanales y grandes fuentes de luz natural. Entre todos los factores que entran en juego a la hora de buscar una vivienda, el vidrio de las ventanas tiene un papel fundamental en relación a la temperatura y luminosidad de la casa y, muchas veces, no se tiene suficientemente en cuenta.

Para demostrar hasta dónde puede llegar la importancia del vidrio tratado en nuestra vida cotidiana y dejar patente cómo éste influye en la calidad y confortabilidad de los espacios interiores que habitamos, el equipo de Guardian Glass ha llevado a cabo un ambicioso proyecto bajo el nombre La casa del desierto. Se trata de una vivienda construida en el desierto de Gorafe, Granada, que se levanta con una estructura completamente acristalada con los vidrios eficientes Guardian Glass. Una casa de 20 metros cuadrados en los que se distribuyen dormitorio, baño y zona de estar-cocina.

El reto estaba servido, pues el desierto de Gorafe está considerado como una de las más adversas de Europa para construir una vivienda de este tipo debido a sus altas temperaturas.

Bajo la premisa del respeto medioambiental, este proyecto se ha diseñado y construido con una huella ecológica mínima. Dispone de un sistema de paneles solares instalado en el techo que proporciona la energía necesaria en el interior, así como de un sistema de filtrado de agua residuales.

Las paredes de vidrio están hechas de una unidad de triple acristalamiento que proporciona un aislamiento térmico óptimo durante el invierno y protección solar durante el verano. Además, dependiendo del entorno de la casa (ruido externo grande, necesidad de seguridad) los paneles de vidrio se pueden laminar con las soluciones Guardian LamiGlass® o LamiGlass® Acoustic, para proteger al habitante de los rayos UV y los ruidos, así como mejorar la seguridad de la estructura de vidrio.

No obstante, el reto consiste en un pack completo, estructuralmente estable, que no necesite de más energía que la que los paneles solares sean capaces de suministrar y que, a su vez, siga siendo suficientemente transparente para que los habitantes sientan la conexión con el bello entorno natural que les rodea, mientras están protegidos del calor excesivo, el frío extremo, el ruido o los rayos UV y disfrutar de un ambiente confortable. Siempre teniendo presente que, tanto las prestaciones, como la función y estética del vidrio van intrínsecamente unidos; no se puede considerar de forma independientemente una de otra.

Así pues, el vidrio inteligente seleccionado para su construcción, el Guardian SNX 60, tiene tan solo 6 centímetros de espesor y gracias a la capa invisible fusionada con el vidrio, los habitantes de la casa pueden disfrutar dentro de la vivienda de temperaturas medias agradables, sin importar el calor o el frío exterior que haga en verano o en invierno. Con todo, una de las bondades más apreciadas es que permite a los usuarios disfrutar sin barreras del maravilloso escenario exterior que ofrece el desierto.

Según los resultados obtenidos en este verano, el proyecto está reaccionado como se esperaba frente a las condiciones extremas del desierto. Dentro de La casa del desierto la temperatura media ronda aproximadamente los 22-24º, aun cuando fuera de ella los termómetros han superado los 32º. El vidrio deja pasar la luz natural del sol, pero bloquea el 75% de su calor impidiendo que entre dentro.

Con todo, desde Guardian Glass explican que ésto se puede lograr en las viviendas y hogares de particulares que busquen mejorar la habitabilidad de sus casas, la forma en que se sienten y viven dentro de ellas. El vidrio puede suponer hasta el 80% de la ventana, con lo que, acertar eligiendo el más adecuado para cada caso, es esencial.