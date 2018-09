El festival Open House Madrid abre al público el Cuartel General del Ejército del Aire o el Banco de España

EFE Madrid

El Cuartel General del Ejército del Aire, la embajada de Italia o el Banco de España forman parte de los 125 espacios urbanos que el festival Open House Madrid abrirá para los amantes de la arquitectura, una cita que en su cuarta edición está dedicada al arquitecto madrileño Fernando Higueras.

"La arquitectura es cosa de todos, no solo de los arquitectos. Interesa a todo el mundo y hoy hay que hablar de ella en los términos pertinentes", esta es una de las consignas que mueven, según la codirectora del certamen, Pati Nuñez, este festival que se celebrará en Madrid el fin de semana del 29 y 30 de septiembre y que dará acceso al público a sus más representativas construcciones.

Lugares como el Cuartel General del Ejército del Aire, que se abrirá por primera vez al público, el edificio del Banco de España, así como la ciudad de BBVA o el lavadero de coches de Behind the scenes. Visitas que, según ha explicado, hacen que a esta cita no solo se sume público madrileño, sino también personas llegadas de toda España o de otros países.

"Es un festival con un alcance muy grande, 125.000 personas han pasado por él en las anteriores tres ediciones. La arquitectura interesa si creamos espacios que faciliten el acceso a los edificios", ha añadido Núñez quien junto a Paloma Gómez, también codirectora, han sumado a esta lista de edificios a ver otros como la Casa de Brasil o el hotel Vincci Capitol.

Una lista a la que hay que añadir también la Escuela de Minas, con la posibilidad de descender al suelo de la cuidad, el ministerio de Agricultura o el Hipódromo de la Zarzuela; así como viviendas particulares: una casa de la madrileña calle Valverde, a cargo del Estudio Maroto e Ibáñez.

Homenaje a Frenando Higueras

Y si el año pasado Open House Madrid se rindió al arte arquitectónico de Francisco Javier Sáenz de Oiza, autor de edificios tan emblemáticos como Castellana 81 o las Torres Blancas, en esta edición el madrileño Fernando Higueras (1930-2008) será la figura destacada. Para ello se ha organizado una ruta de edificios de Higueras, que incluye la primera apertura al público de la Casa Villaseñor, y la exposición "Las voces de Fernando Higueras", en la que se mostrará el lado más desconocido del arquitecto en su faceta como artista y músico.