¿Un bocata de morcilla y longaniza? Así es l'esmorzaret de Valencia

María Sempere Madrid

La paella valenciana es como una religión para valencianos y visitantes. Se ha convertido en la receta más famosa de la comunidad dentro y fuera de las fronteras, pero no está sola. Los valencianos tienen algo más a lo que sucumbir, l'esmorzaret.

Valencia y toda su comunidad es de las pocas regiones españolas en las que la cultura del almuerzo alcanza un significado propio. Un almuerzo o esmorzaret, como se diría por aquellos lares, es una comida que se realiza a media mañana. Pero no es solo eso, es un momento de distensión, divertido y de conversación, en el que los valencianos llenan las barras de bares y restaurantes alrededor de un buen bocadillo u otras maravillas gastronómicas.

El almuerzo en Valencia es sagrado. De hecho, se realiza prácticamente a diario. Si preguntamos a los fieles del esmorzaret nos dirán que sienta mucho mejor el almuerzo entre semana que durante el fin de semana. A media mañana, normalmente entre las 10 y las 12 del mediodía, los valencianos salen des sus puestos de trabajo y sus rutinas diarias para disfrutar de un buen homenaje gastronómico.

Para quien no sea un entendido en la cultura del almuerzo es importante recalcar que el esmorzaret no se parece, ni de lejos, al famoso brunch. Son muchas las diferencias y a los valencianos no les gusta que se internacionalicen sus culturas. Un brunch es algo así como un desayuno tardío, que suele celebrarse entre cantidades ingentes de alimentos y en entornos mucho más selectos.El almuerzo valenciano no se parece ni de lejos a eso. Se lleva a cabo en la barra del bar, entre amigos o compañeros de trabajo. Es algo rápido porque hay que volver al trabajo.

La comida típica del almuerzo son los bocadillos de todo tipo. Los hay tan clásicos como el de calamares o de patatas, pero las especialidades suelen ser la tortilla de habas verdes, ajos tiernos, espinacas o alcachofas. En el lado más contundente, están los bocatas de embutido con el famoso blanco y negro, que combina morcilla de cebolla con longanizas. Otras opciones fuera del bocata, son las típicas tapas de bar. Eso sí, una olivas nunca pueden fallar. Para beber, un café con leche de tamaño industrial o una caña bien tirada. El vermú también se gana un hueco imprescindible en l'esmorzaret valenciano.

En Valencia y a lo largo de toda la Comunitat existen verdaderos templos del almuerzo. Entre ellos destacan el Bar Mercado Ruzaba, donde sus bocadillos son una maravilla para los sentidos; el Restaurante Casa Mundo, fundado en 1953 por el futbolista Mundo, es otro de los locales famosos por sus almuerzos de calidad. El bocadillo de calamares es imprescindible aquí; La bodeguita de Juan Llorens tiene una de las mejores selecciones de tortillas de la ciudad. Lo cierto es que en Valencia la cultura del almuerzo llega a todos los rincones y es fácil disfrutar de un buen tentempié a media mañana alrededor de una buena conversación.