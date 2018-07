Pizza de sushi, la fusión de los platos más internacionales

Evasión Madrid

Alguna vez nos hemos encontrado ante el dilema para la hora de la cena: ¿pizza o sushi? Esta pregunta es una de las más difíciles de contestar pero existe una respuesta para no volver a dudar. Se trata de la pizza de sushi. Una gran alternativa para los amantes de la comida italiana y japonesa.

La preparación de este plato sigue los mismos pasos que las tradicionales pizzas. Para hacer la masa se utiliza un tipo de arroz glutinoso que tiene la propiedad de ser pegajoso y se le da una forma de tosta. Sobre la masa se colocan trozos de pescado como atún y salmón. Para adornarlo podemos optar entre huevas de pescado, wasabi, algas nori, aguacate o palta.

Los canadienses fueron los primeros en experimentar con la fusión entre estas dos cocinas y crear el concepto sushi pizza en los años 90. Este plato también se le conoce como Toronto sushi pizza, por la ciudad que le dio origen y es típico, además, de la zona del noreste de Estados Unidos.

La gastronomía es capaz de romper fronteras, por lo que se puede disfrutar de la pizza de sushi en España. La cadena de restaurantes Sushita Café creó su propio concepto de la sushi pizza incluida en su carta. Elaborada con una base de masa crujiente, láminas de atún rojo, aceite de trufa y una cucharada de mayonesa japonesa.

Doshi, los donuts de sushi

La pizza no es el único plato que se ha combinado con el sushi. Los donuts, uno de los productos más típicos y que comemos casi todos los días se han reinventado. Esta vez no se trata de una combinación si no en conseguir una forma de rosca. El nombre de este concepto es 'Doshi' y está compuesto por un taco de arroz con forma redonda y con un agujero en el medio y sobre él se añaden todos los componentes característicos del plato japonés.

La creadora del Doshi es Sam Murphy, una bloguera vegetariana que utiliza las redes sociales para compartir sus creaciones. A Sam se le ocurrió que era una buena manera para celebrar el Día del Donut en Estados Unidos. Estas dos recetas conseguidas a partir de platos internacionales están pensadas solo para valientes que decidan probarlas.