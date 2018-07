Disfrute del placer de viajar solo

Diego Fernández Torrealba Madrid

Viajando solo todos los sentidos, todos, están puestos en el viaje; en la cultura que vamos descubriendo, en las personas que conocemos, en los pequeños detalles. En contra de lo que pueda pensarse, la aventura puede ser muy divertida y enriquecedora si se afronta con un ánimo positivo y un carácter sociable; y, por otro lado, la libertad de ir donde me da la gana y hacer lo que me da la gana es un tesoro de un valor incalculable.

Pero además, esta experiencia favorece la introspección, el saber estar con uno mismo a solas, el conocerse así como el aprendizaje y el desarrollo personal. Al fin y al cabo, el viajero deberá saber sacarse las castañas del fuego en las situaciones complicadas, que también las puede haber.

Abanderamos la defensa a ultranza de esta experiencia y les ofrecemos algunos consejos en caso de que decidan viajar solos: planifiquen bien el viaje e infórmense acerca del lugar al que irán. Tendrán una mayor libertad, claro, pero también una mayor responsabilidad. Eso conlleva un importante trabajo de preparación. Está bien tener todo bien atado antes de partir, pero sin pasarse: hay que dar un margen también a la flexibilidad, permitirnos improvisar si así lo queremos durante nuestra aventura.

Consejos para viajar solos

Compartan. Sean sociables. Enriquézcanse de las personas que vayan conociendo y seguro que no se aburrirán. Disfruten y aprendan también de sus momentos con ustedes mismos, son muy preciados y a menudo no tenemos tiempo para ello en nuestro frenético día a día.

Sean curiosos. No se queden en la superficie, en las postales y los selfies con el monumento de turno. Tengan sed de aprender. Y desconecten en la medida de lo posible del móvil para que sus sentidos estén sólo centrados en el viaje y en lo que éste les aporta.

Mantengan una mezcla adecuada entre valentía y precaución. Entre ser miedoso y demasiado confiado hay un equilibrio, así que encuéntrenlo. Con sentido común y asumiendo que todo viaje conlleva riesgos -al igual que quedarse en casa-, atrévase. El arrojo está bien, aunque con cabeza.

Eviten los viajes organizados. Si quieren disfrutar de la experiencia de la libertad, huyan de este tipo de vacación. No tenemos nada en contra de ellos, simplemente restan autonomía y poder de decisión al viajero. Y ese es uno de los grandes alicientes de viajar sin compañía.

Sean cuidadosos con sus pertenencias. No lleven más ropa de la que necesiten, cuiden sus objetos personales, los billetes y documentos, etcétera. El dinero no tiene que ser un problema. Viajar solo suele conllevar mayores gastos, pero hay muchas maneras de ahorrar y conseguir que la experiencia no nos salga por un ojo de la cara. Estúdienlas y pónganlas en práctica.

¿Les asusta el reto? Apuesten por la cercanía desplazándose a un país europeo. Con ello podrán ganar una mayor experiencia y autoconfianza para, si así lo quieren, afrontar en un futuro una aventura más lejana y chocante.