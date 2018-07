¿Un ciego se siente guapo, se preocupa por su estilo? Los modelos ciegos de Tom Black responden

Mientras se celebra este fin de semana en Madrid uno de los eventos más importantes de la moda española, la Mercedes Benz Fashion Week, la firma de sastrería Tom Black ha decidido viajar hasta Málaga para celebrar la segunda edición de El Estilo es Ciego, un evento realizado en colaboración con la ONCE en dónde siete modelos ciegos han presentado las últimas propuestas de la firma.

"Una acción donde queremos brindar visibilidad a los más de 72.000 afiliados de la ONCE y mostrar que definitivamente el estilo si es ciego", explica la marca.

Juan Terrer, el director general de Tom Black, concibió este evento después de una conversación con Enhamed Enhamed. El atleta español ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín le explicó a Terrer su preocupación por el estilo, por la moda y por lo que se tenía que poner. Meses después de esa conversación, Tom Black en colaboración con la ONCE cerraron el pasado año el primer desfile El Estilo es Ciego en el museo Reina Sofía de Madrid. Un evento que se ha repetido este año pero en una localización diferente. Los siete modelos ciegos de la firma han desfilado en un marco incomparable, la Loggia del Hotel Villa Padierna (Málaga).

Una de las señas de identidad del equipo de sastrería de Tom Black es entender que cado uno tiene su estilo propio, y que este va más allá de lo que llevas puesto. Un compromiso con el que ha alumbrado este El Estilo es Ciego para transmitir "qué es el estilo de una forma natural y transparente a través de siete protagonistas ciegos". Modelos efímeros que han compartido con este medio como es su relación con la imagen o la belleza.

Las personas invidentes podrían tener la fortuna de pasar por alto el reflejo del espejo, sin embargo también quieren sentirse guapos a través de los ojos que les miran y lo que sienten ellos mismos. David Casinos, deportista profesional, explica que eventos como este "nos los tenemos que permitir y disfrutar de la moda". Casinos perdió la visión a los 24 años por una retinopatía diabética y aunque confiesa que ya no se acuerda de su cara, cuando pasa frente un espejo hace que se mira y se siente guapo. Para él, es estilo es "lo que te hace entrar en un estado emocional que saca lo mejor de ti, que te hace sentir bien".

Raúl Fernández, educador canino, es uno de los más enamorados de El Estilo es Ciego. Recuerda la edición pasada con mucha emoción y define esta oportunidad como fabulosa porque es un enamorado de la moda: "Una de las cosas por las que me lamento por no ver bien es por no poder fijarme en los estilismo de la gente". Ciego desde los 10 años, da mucha importancia a los tejidos o a la combinación de colores. Quiere sentirse a gusto y que le digan que esta guapo: "Me gusta dar buena apariencia, me da mucha confianza cuando te dicen que estás guapo, por ejemplo, cuando me lo dicen mis hijas", dice. Una reflexión que también comparte Juan rodríguez, técnico de servicios bibliográficos de la Once: "Al final para nosotros el umbral de la belleza no está definido. Entonces, intervienen terceras personas". En su caso, respecto al estilo, más que preocuparse por su imagen se ocupa porque a pesar de ser ciego "sabe que la imagen hace mucho y en eventos como este te gusta estar a la altura de las circunstancias". Un estilo totalmente diferente a cuándo saca su faceta de DJ y creador musical.

La importancia del olor

Enhamed Enhamed, ciego desde la infancia, cuenta que durante la adolescencia le echaba toda la culpa de sus males a la ceguera. Sin embargo, una vez superado el trance todo cambió. Y actualmente, además de deportista, se dedica a ser orador motivacional o ser parte del germen de El Estilo es Ciego. Para él, el estilo es "un reflejo del estilo de vida, del día a día más la personalidad". Una reflexión que también comparte Cristian Sainz, responsable de área informática, pues para él, "el estilo es un conjunto de cosas, desde una forma de expresar la educación y la cultura hasta una forma de ser y parecer".

Para Gerard Descarrega, atleta profesional de 24 años y ciego desde los 18, eventos como El Estilo es Ciego le gustan porque se siente cómodo en esta faceta como modelo. Sin embargo, se preocupa poco por su imagen porque siempre va con ropa deportiva. De hecho, va más allá y confiesa que por Madrid va como "un pordiosero" y que su novia siempre le dice que viste "muy cutre", pero no le importa. Para él, lo importante es el olor y la presencia porque "todas las personas transmiten algo, una especie de sexto sentido". El olor también es muy importante para Marc Oller Astort, golfista paraolímpico, pero también el tacto. Y se siente guapo sobre todo cuando hace deporte. Respecto al estilo, le gusta ir cómodo, sencillo y: "Pasármelo bien", dice.