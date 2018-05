Nest by Airstream: la primera caravana de fibra de vidrio de la compañía

Airstream ha cumplido 90 años de historia y sus famosas 'balas de plata' inundan campings en todo el mundo. La empresa está especializada en la fabricación de caravanas con remolque, de estilo vintage. En sus diseños el aluminio es el elemento común y sus caravanas tienen una singular forma de bala de plata, que es reconocible en todo el planeta.

En marzo de 2016 Airstream adquirió la compañía Nest y ahora han lanzado el primer diseño de una caravana Nest. La han llamado Nest by Airstream y mantiene la calidad de todas las creaciones de Airstream, con su particular diseño, pero con una peculiaridad muy importante. Se trata de la primera creación en la que el aluminio no ha formado parte de la ecuación: está fabricada en fibra de vidrio de máxima calidad.

Así es Nest by Airstream

La caravana de fibra de vidrio está perfectamente equipada y apuesta por un diseño espectacular, tanto a nivel exterior como en su interior. Tiene seis ventanas, un tragaluz y una puerta vertical, que también puede hacer las veces de gran ventanal. Los clientes que deseen hacerse con el nuevo modelo de la compañía podrás escoger entre dos opciones de diseño.

Por un lado, esta la caravana con un plano de planta en forma de 'U', en el que la cama aparece y desaparece, al antojo del propietario. La otra posibilidad mantiene la cama de forma permanente en el diseño de la caravana.

El precio que tienen que pagar los flamantes propietarios de estas caravanas de fibra de vidrio está entre los 45.000 y los 46.000 dólares, en función del plano de planta elegido.

Bob Wheeler, CEO de Airstream, ha asegurado que Nest by Airstream apuesta por un diseño funcional e innovador, que en raras ocasiones se ve en esta industria. La estructura de fibra de vidrio semi monocasco ha sido diseñada por Bryan Thompson, experto en diseños de automoción.

En el interior de las caravanas no se deja nada al azar, ya que incluyen accesorios de primera calidad, como placa con dos quemadores, microondas y un completo baño con todas las comodidades. Dicen los responsables de este nuevo diseño que el propietario de la Nest by Airstream tendrá a su alrededor todo el confort del que podría disfrutar en su propio hogar.

