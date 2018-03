Barcelona será el puerto base del crucero más grande el mundo, Symphony of the Seas

Royal Caribbean Internacional ha recibido en el astillero francés de Saint-Nazaire (STX) su nuevo barco 'Symphony of the Seas', el buque número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase' Oasis', que realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo de abril a octubre. Desde abril y hasta la llegada del otoño realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto base y hará escala en Palma de Mallorca, en España; Provenza (Francia) y Florencia, Pisa, Roma y Nápoles (Italia).

El nuevo navío mide 72 metros y medio de alto y abarca 362 metros de largo y la naviera lo recibe después de 36 meses de trabajo y 4.700 personas entre operarios y tripulación. El 'Symphony of the Seas' tiene capacidad para 5.518 pasajeros y cuenta con 2.759 camarotes, informó la naviera en una nota.

El último intento de Royal Caribbean para asombrar a quienes viajan en crucero -y, al parecer, para dejar obsoletas las excursiones en tierra- ofrecerá camareros robot, un tobogán acuático de 10 pisos de altura y una suite familiar duplex con su propia sala de cine. Y un campo de combate láser luminiscente que según Royal Caribbean es el más grande en el mar.

"Nos propusimos crear un nuevo nivel de aventuras de vacaciones y entregar la mejor escapada para familias de todas las formas y tamaños", asegura en un comunicado Michael Bayley, presidente y máximo ejecutivo de Royal Caribbean International. La compañía es propietaria además del barco que ocupa el segundo lugar en la categoría de tamaño: Harmony of the Seas, lanzado en 2016, tiene el mismo ancho y longitud que Symphony, pero un tonelaje bruto registrado de 226.963 vs. los 230.000 de este nuevo barco.

Las compañías de cruceros están tratando de deslumbrar a los nuevos huéspedes además de hacer que quienes ya han viajado en cruceros abran aún más sus carteras a bordo. Algunas de las características más fastuosas del nuevo barco apuntan a sus pasajeros más pequeños. La Ultimate Family Suite de 125 metros cuadrados tiene un tobogán que va desde la habitación de los niños a la sala, una pared dedicada a jugar Lego, un balcón circular con una mesa de billar, una bañera con hidromasaje de gran tamaño y una sala de televisión tipo teatro con máquinas de palomitas de maíz y múltiples sistemas de juegos.

El Bionic Bar es la zona de este crucero que estará atendido por cocteleras robots. Fabricados por la firma italiana Makr Shakr, los cocteleros mecánicos pueden mezclar, agitar, colar y servir cócteles hechos a partir de cualquier combinación de 30 licores y 21 bebidas. (Los robots trabajan en parejas y en otros barcos tienen nombres como "Mix" y "Mingle" y "Shaken" y "Stirred").

El barco contará con un sólido entretenimiento en directo, reponiendo su versión en alta mar del musical Hairspray y de Flight, idea original de Royal Caribbean sobre la historia de los viajes aéreos. Incluso hay un espectáculo de patinaje sobre hielo de alta tecnología. Eso es además de los más de 20 restaurantes, club de la comedia, toboganes acuáticos, simuladores de surf, tirolesa, mini-golf y más.

Symphony pasará el verano atravesando el Mediterráneo; en noviembre se trasladará a Miami, su base para viajes de una semana por el Caribe oriental y occidental.

