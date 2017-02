Salto de trampolín desde 16 metros de altura en el crucero más grande del mundo

El crucero 'Harmony of the Seas' de la compañía Royal Caribbean no solo es el crucero más grande del mundo, sino el que posee la piscina más profunda a bordo de un barco. Y lo ha demostrado con un vídeo donde la acróbata y empleada del crucero, Cesilie Carlton, realiza un salto de trampolín desde una altura de 16 metros.

Esta saltadora estadounidense de 35 años, medalla de oro en la modalidad de salto en el Campeonato Mundial de Natación de 2013, protagonizó este fin de semana uno de los vídeos más virales de Instagram donde realizaba este espectacular salto a la piscina del AquaTheater del crucero. La hazaña, grabada por la también saltadora Sydney Brown, cosechó más de 250.000 reproducciones en poco tiempo.

La piscina del AquaTheater, la más profunda a bordo de un crucero, es testigo de uno de los espectáculos más admirados que tienen lugar durante las noches en el 'Harmony of the Seas'. Royal Caribbean asegura que sus pasajeros disfrutarán de obras teatrales acuáticas únicas.

'Harmony of the Seas'

Este crucero de la compañía Royal Caribbean está preparado para hospedar a 2.185 tripulantes y 6.000 pasajeros. Ha costado 908 millones de euros, pesa 227.700 toneladas de peso y fueron necesarios más de tres años de trabajo y 5.000 operarios.

El barco asegura ser un 20% más eficiente que el 'Oasis of the Seas' y el 'Allure of the Seas' gracias a las mejoras del motor, la aplicación de una renovada tecnología de burbujas para suavizar el rozamiento del agua y la utilización de iluminación LED. Asimismo, cuenta con la última tecnología de la clase Quantum.

Respecto a la organización de la estructura interna, el 'Harmony of the Seas' ha configurado una serie de barrios con su propio Central Park. También, como novedad, el crucero incorpora el Bionic Bar con camareros-robot y un parque acuático con el tobogán más alto en alta mar (33 metros de caída).

