Estrella Damm, una década inaugurando el verano más mediterráneo

Coincidiendo con la celebración de 10 campañas 'Mediterráneamente', Estrella Damm presenta su último cortometraje que reúne todas las canciones que conforman la melodía de esta década. Bajo la dirección de Dani de la Torre, los actores Michelle Jenner y Oriol Pla interpretan a dos jóvenes artistas, Álex y Julia, que se embarcan en una auténtica montaña rusa emocional para recordar los veranos más recordados de Estrella Damm. Jaume Alemany, director de Marketing, Exportación y Comunicación, explica en esta entrevista que el único requisito creativo que les propone a los directores de estos anuncios es "seguir la línea mediterránea".

¿El proceso creativo del director del anuncio es libre o la marca tiene unos requisitos temáticos?

Seguir la línea mediterránea sería el requisito. Ellos ya se encargan de conseguir un resultado que conecte con los seguidores de Estrella Damm, con una luz propia del mediterráneo, con una música que les traslade a ese estilo de vida, que les transporte a los buenos recuerdos de los momentos vividos y a los que están por llegar.

¿Qué criterios tenéis para elegir el 'star system' de la marca?

Buscamos personas que tengan unos valores compartidos con la marca, que les guste el estilo de vida mediterráneo: gente apasionada que disfruta con la gastronomía, la cultura, la música, el deporte En definitiva, personas con carácter con las que los seguidores de la marca se puedan sentir identificados.

Y en cuanto a los directores de nuestras campañas, tenemos la suerte de haber colaborado con grandes cineastas, como Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez o Alejando Amenábar. Y este año tenemos el honor de contar como director con Dani de la Torre.

¿Cuál es la seña de identidad de Estrella Damm?

Estrella Damm es la insignia de las cervezas de Damm. Se trata de una cerveza con más de 140 años de historia y que continúa elaborándose con la receta original de 1876. Su mayor seña de identidad es su estilo mediterráneo: una cerveza adaptada al clima de esta zona, una lager con un sabor único que mantiene la receta original, y que está elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, 100% ingredientes naturales.

¿Qué importancia tiene el marketing en el buen momento que vive la cerveza?

El marketing nos permite estar al lado de los seguidores de Estrella Damm. Precisamente en el ámbito de la comunicación con ellos, durante los últimos años hemos apostado por la multicanalidad y la digitalización, pensando tanto en el consumidor como en nuestros clientes del canal hostelería.

¿Cómo se consigue vender una cerveza con arraigo cultural en las regiones extranjeras?

Estrella Damm es una cerveza muy bien valorada en otros países precisamente por ser mediterránea. Por ejemplo, en países como Inglaterra, donde son amantes de nuestro estilo de vida, la tienen en muy buena consideración. Esto se debe, en gran medida, la asociación a un estilo de vida que les recuerda los momentos de playa vividos durante sus vacaciones o les traslada a estos paisajes que tanto admiran.

Las 10 campañas Mediterráneamente de verano de Estrella Damm

- 2009 Formentera Summercat, Billie The Vision & The Dancers

- 2010 San Juan Applejack, The Triangles

- 2011 elBulli I wish that I could see you soon, Herman Düne

- 2012 Serra de Tramuntana You can't say no forever, Lacrosse

- 2013 Love of Lesbian Fantastic shine, Love of Lesbian

- 2014 Santa Clara Fest If you wanna, the Vaccines

- 2015 Vale, de Alejandro Amenábar Our place, Maïa Vidal

- 2016 Las Pequeñas Cosas, de Alberto Rodríguez Those little things, Ramon Mirabet

- 2017 La Vida Nuestra, de Raúl Arévalo (Don't fight it) Feel it, AaronChupa

- 2018 Álex y Julia, de Dani de la Torre The place to stay, Toni M. Mir

