Madrid activa el nivel 2 del Plan de Inclemencias de invierno

Madrid, 5 feb (EFE).- La Comunidad de Madrid ha activado hoy el nivel 2 de su Plan de Inclemencias Invernales, ha informado el servicio de Emergencias 112, según el cual a pesar de la nevada copiosa generalizada no hay problemas en las carreteras que supongan cierre de vías o necesidad de cadenas.

La activación del nivel 2, en el marco del cual se pide a los conductores "máxima precaución" y mantenerse informados de forma permanente sobre el estado de las carreteras, obedece a la previsión de la AEMET, que anuncia la posibilidad de que siga nevando hasta la próxima medianoche, ha dicho el servicio de Emergencias.

Según la AEMET, en Madrid se podría llegar a una acumulación de nieve hasta de 5 centímetros de espesor hasta la medianoche en la zona metropolitana.

Además, está reunido el Comité de Seguimiento del Plan para evaluar las incidencias que puedan registrarse en la red viaria como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Según Emergencias, el viceconsejero y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y el viceconsejero de Transportes, Jesús Valverde, se han incorporado a este Comité de Seguimiento.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es que la acumulación de nieve en el área metropolitana, la zona sur, la comarca de las Vegas y el Corredor del Henares puede llegar a los 5 centímetros, situándose la cota entre los 600 y los 550 metros de altitud.

A esta hora se mantienen abiertos todos los puertos de montaña de la región, aunque se pide a los conductores máxima precaución en Navacerrada, Cotos, Canencia, La Hiruela, Navafría, Morcuera, el Cardoso y la Puebla.

Todas las carreteras están abiertas aunque en la autovía de circunvalación M-40, la DGT ha restringido la circulación de camiones y en las comarcales M-113 y M-108 la acumulación de nieve hace aconsejable evitar la circulación, a menos que sea estrictamente necesario.

La Comunidad mantiene activo el operativo del Plan de Vialidad Invernal y 47 máquinas quitanieves trabajan para mantener despejados los 2.500 kilómetros de la red de carreteras.

Madrid 112 pide a los conductores que no suban a Las zonas de montaña si no es necesario y que, en todo caso, no aparquen sus vehículos en los arcenes, para facilitar así las labores de limpieza.

Antes de emprender un trayecto por la Sierra, siempre con cadenas o neumáticos de invierno, es necesario tener en cuenta el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica.

Contenido patrocinado

Otras noticias